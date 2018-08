Sci alpino, l’Italia si raduna in Argentina. A Ushuaia parte la rincorsa verso la Coppa del Mondo

L’Italia inizia a preparare la lunga stagione invernale. Mancano più di due mesi alla prima tappa della Coppa del Mondo 2018-2019 di sci alpino ma questo è il momento per intensificare la preparazione. Il primo scaglione delle nazionali è pronto per partire alla volta di Ushuaia (Argentina): gli azzurri del gigante partiranno mercoledì 22 agosto e rimarranno in Sudamerica finto al 18 settembre. Sul primo aereo saliranno Giulio Bosca, Luca De Aliprandini, Alex Hofer, Riccardo Tonetti e Giovanni Borsotti a cui si aggiungerà Roberto Nani il 29 agosto. La squadra di slalom partirà invece sabato 25 agosto.

I velocisti saranno impegnati a Ushuaia dal 23 agosto ma poi si sarebbero dovuti trasferire a La Parva (Cile) dal 7 settembre. Al momento nella località andina scarseggia la neve, solo all’ultimo si deciderà il da farsi (nel caso si rimarrà in Argentina fino al 19 settembre).













Foto: FISI/Pentaphoto