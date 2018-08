Scherma, che paura per Aldo Montano. Il suo hotel in Indonesia crolla per il terremoto, salvo perché era a cena

Una notte di terrore per Aldo Montano in Indonesia. Lo sciabolatore azzurro, dopo i Mondiali di Wuxi, in cui ha conquistato l’argento nella gara a squadre, è andato in vacanza con la moglie Olga Plachina alle isole Gili. Proprio in questa regione si è verificato un violentissimo terremoto di magnitudo 6.9, che ha provocato decine di morti e ha fatto anche crollare l’hotel dove alloggiava Montano, che si è salvato perché in quel momento era fuori a cena.

Questo il racconto dell’atleta toscano alla Gazzetta dello Sport: “Siamo proprio dove si è registrato il terremoto, è stato terribile, hotel distrutto, per fortuna eravamo già andati a cena e poi abbiamo passato tutta la notte arroccati su una collinetta aspettando che rientrasse l’allarme tsunami. Una paura terribile. Ora ci hanno fatto evacuare dalle Gili e fra poco ci imbarchiamo per Bali, da lì decidiamo che fare”.

Foto: fb bizzi