Scacchi: Pier Luigi Basso è il 15° Grande Maestro della storia scacchistica italiana

Un mese dopo l’acquisizione del massimo titolo scacchistico mondiale da parte di Luca Shytaj, a inserirsi sulla barca dei Grandi Maestri italiani arriva Pier Luigi Basso. Lo scacchista classe 1997 ha ottenuto la terza e definitiva norma di GM al torneo di Spilimbergo, dov’è giunto nelle prime posizioni alle spalle di giocatori di grande valore quali il russo Aleksey Dreev e il tedesco Liviu-Dieter Nisipeanu, oltre a posizionarsi sul livello di gente come il francese Etienne Bacrot e il georgiano Baadur Jobava.

Basso ce l’ha fatta realizzando due punti su quattro coi Grandi Maestri che ha affrontato a Spilimbergo, nonché superando i 2500 punti ELO necessari per potersi fregiare del titolo.

Le buone notizie da Spilimbergo, però, non sono finite qui: Desirée Di Benedetto, che già possiede il titolo di Maestro FIDE (abbreviato in FM), ha ottenuto una norma di Grande Maestro femminile (WGM), che viene accordato su criteri leggermente meno impegnativi dello stesso titolo in senso assoluto (in particolare, i punti ELO da conseguire sono 2300). Inoltre, si sono messi in evidenza diversi giovani italiani, in particolare il sedicenne Francesco Sonis e il diciottenne Lorenzo Lodici, che stanno da tempo inanellando diverse belle prestazioni. Tutto questo senza dimenticare il saldo numero uno d’Italia, Daniele Vocaturo, che a 29 anni viaggia su un ELO di 2617, col quale è tra i primi 200 giocatori del mondo in attività e sarà il numero uno della squadra azzurra che giocherà le Olimpiadi scacchistiche a Batumi, in Georgia.

Per Basso, il conseguimento del titolo di GM può significare un definitivo svincolo dalla brutta vicenda del torneo di Montebelluna 2017, per la quale subì una squalifica di cinque mesi per aver tenuto “comportamenti che ledono l’immagine pubblica del movimento scacchistico in generale”: nella stessa vicenda altri due giocatori sono stati sospesi per aver tentato di alterare l’andamento di uno o più tornei via “compera” fallita di una o più partite.