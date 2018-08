Scacchi, Francesco Sonis Campione d’Europa Under 16! Italiani in evidenza anche negli altri tornei continentali giovanili a Riga

Francesco Sonis ha vinto i Campionati Europei giovanili di scacchi nel torneo Under 16 maschile. Il sardo di Oristano, Maestro Internazionale con vista sul massimo titolo di Grande Maestro, ha realizzato 7,5 punti su 9 sulle scacchiere poste all’interno del Kipsala International Exhibition Centre di Riga, Lettonia. Sonis, che già partiva come miglior giocatore tra gli iscritti al torneo Under 16, ha dunque confermato le premesse della vigilia, superando di mezzo punto un gruppo composto da quattro giocatori. L’azzurro, nel corso delle sue giornate in Lettonia, ha vinto sei partite, compresa quella decisiva dell’ultimo turno, e ne ha pattate altre tre. La sua performance ELO di 2555 gli permetterà, a ottobre, di avvicinarsi ulteriormente ai 2500 punti nella classifica stilata ogni mese dalla FIDE.

Francesco Sonis fa parte di un gruppo di giovani giocatori che stanno rapidamente scalando il ranking mondiale: sono sotto i vent’anni Francesco Rambaldi (Grande Maestro, 19 anni, n° 2 d’Italia), Luca Moroni (GM, 18 anni, n° 4 d’Italia), lo stesso Sonis (MI, 16 anni, n° 15 d’Italia) e Lorenzo Lodici (MI, 18 anni, n° 17 d’Italia). Di questi, il solo Moroni farà parte della spedizione azzurra alle Olimpiadi scacchistiche 2018 che si terranno a Batumi, Georgia, tra poco meno di un mese

Oltre al succitato torneo Under 16 maschile, a Riga si sono disputati altri 12 differenti tornei che assegnavano il titolo di Campione d’Europa giovanile. Diversi buoni risultati sono giunti da chi ha rappresentato l’Italia. Riportiamo di seguito tutti i vincitori e i risultati degli italiani

UNDER 18 MASCHILE

1. Evgenios Ioannidis (GRE, FM) 7,5

32. Edoardo Di Benedetto (ITA, FM) 5,0

59. Pietro Mirri (ITA) 3,5

70. Giuseppe Marasa (ITA) 3,0

UNDER 18 FEMMINILE

1. Aleksandra Dimitrova (RUS, WIM) 8,0

7. Maria Palma (ITA, WFM) 6,0

34. Silvia Scarpa (ITA, WFM) 4,5

UNDER 16 MASCHILE

1. Francesco Sonis (ITA, IM) 7,5

13. Antonio Loiacono (ITA) 6,0

49. Nicolò Orfini (ITA) 4,5

UNDER 16 FEMMINILE

1. Kamaliya Bulatova (RUS, WFM) 7,5

28. Marianna Raccanello (ITA) 5

57. Claudia Scarpa (ITA) 5

UNDER 14 MASCHILE

1. Stefan Pogosyan (RUS, FM) 8,0

92. Kirk Kacani (ITA) 3,5

104. Dario Spada (ITA) 3,0

UNDER 14 FEMMINILE

1. Ayan Allahverdiyeva (AZE) 8,0

37. Melissa Maione (ITA) 6,0

66. Alessandra Scarpa (ITA) 4,0

UNDER 12 MASCHILE

1. Volodar Murzin (RUS, FM) 8,0

39. Alessio Musso (ITA) 5,0

44. Simone Pozzari (ITA) 5,0

UNDER 12 FEMMINILE

1. Olga Karmanova (RUS) 7,0

64. Vittoria Spada (ITA) 3,5

69. Giulia Sala (ITA) 3,5

UNDER 10 MASCHILE

1. Artem Pingin (RUS) 7,5

86. Roberto Alessio Zoncu (ITA) 4,0

UNDER 10 FEMMINILE

1. Alexandra Shvedova (RUS) 8,0

50. Elena Cammalleri (ITA) 4,0

UNDER 8 MASCHILE

1. Jahandar Azadaliyev (AZE) 8,0

15. Manfredi La Barbera (ITA) 6,0

UNDER 8 FEMMINILE

1. Ekaterina Zubkovskaya (BLR) 7,5

33. Ingrid Nicole Neacsu (ITA) 4,0

38. Lavinia Cara Romeo (ITA) 3,5

Nota a margine: le varie sigle accanto ai codici dei paesi corrispondono ai titoli internazionali dei giocatori così come appaiono in lingua inglese. In particolare, GM = Grande Maestro, IM = Maestro Internazionale, FM = Maestro FIDE. Per le donne, esistono gli stessi titoli con la l’aggiunta della W di Women (femmine) davanti; è comunque possibile (anzi, frequente) che le donne possano assumere, in virtù delle circostanze, i titoli maschili, in quanto differenti sono i requisiti per le categorie.

