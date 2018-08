Rally Germania 2018: riparte la sfida tra Thierry Neuville e Sebastien Ogier, ma occhio a Ott Tanak

Messa in archivio la tappa finlandese, il Mondiale Rally 2018 è pronto a trasferirsi nella regione del Saarland per il Rally di Germania 2018. Mancano ormai solamente cinque appuntamenti alla conclusione di questa stagione, e la classifica generale è quanto mai aperta. Al comando rimane il belga Thierry Neuville (Hyundai i20) che, tuttavia, dopo il pessimo Rally di Finlandia mantiene solamente 21 punti di margine sul francese Sebastien Ogier (Ford Fiesta) che, a sua volta, è inseguito dall’estone Ott Tanak (a -25 punti) vincitore dell’ultima gara con bottino pieno. Neuville, quindi, proverà a gestire la situazione, sapendo che da dietro gli avversari tenteranno il tutto per tutto per non permettere al belga una fuga solitaria fino al Rally di Australia che concluderà il programma.

La corsa tedesca si è disputata per la prima volta nel 1982 a livello di campionato europeo, per entrare a fare parte del Mondiale Rally solamente nel 2002. Le prime edizioni, fino al 2014, furono un monologo Citroen con ben 9 successi per il francese Sebastien Loeb, seguito da Sebastien Ogier e Dani Sordo, fino alla vittoria di Thierry Neuville quattro anni fa, che spezzò tale egemonia.

Il Rally di Germania, poi, si presenta con uno dei più complicati dell’intero calendario, soprattutto a livello di asfalto e condizioni mutevoli degli scenari. In questa parte della nazione, quasi al confine con la Francia, il meteo è assolutamente ballerino ed impronosticabile e rende la scelta degli pneumatici un vero e proprio terno al lotto. La sezione più complicata del percorso è il tratto di Baumholder, con porzioni sabbiose, altre scivolose e infide se sarà bagnato. Si passerà, infine, alle tortuose strade situate tra le vigne con vista sul fiume Mosa, dove i freni saranno chiamati ad un super-lavoro. Le vetture, dunque, saranno chiamate ad avere la giusta scelta non solo a livello di pneumatici, ma anche di sospensioni, non troppo forzate, per trovare la giusta stabilità in tutte le condizioni. Le gomme dovrebbero essere Hard in caso di condizioni di caldo e asciutto, mentre Soft in caso di bagnato.

L’edizione 2018 del Rally di Germania presenta alcune novità. Innanzitutto la corsa partirà e si concluderà a Sankt Wendel, con lo shakedown del giovedì mattina che sarà seguito da un circuito di 2.04km alla sera per un Super Special Stage nei pressi di Wendelinuspark. Si parte con una prova spettacolare, con i protagonisti che passeranno sotto l’arco di Schlossplatz davanti al castello. Nella giornata di sabato rivedremo Bosenberg (dopo un anno di assenza) che ospiterà un Power Stage. Sempre sabato vedremo un rinnovato Panzerplatte Sprint. L’anno scorso questo stage misurava 2.87 chilometri, in questa occasione è stato portato a 9.43 e si chiamerà Panzerplatte Arena. Ma non è finita qui. Questa giornata potrebbe davvero risultare decisiva, dato che si disputerà anche il famoso stage Baumholder con il suo percorso complicatissimo e il salto Gina da 40 metri di lunghezza. Le ultime fasi del Rally vedranno i piloti tornare verso Sanke Wendel, in mezzo ai filari di viti. Il minimo errore si pagherà a caro prezzo, e non ci sarà nemmeno un secondo per ammirare gli splendidi paesaggi della zona.

PROGRAMMA ADAC Rallye Deutschland 2018

Giovedì 16 agosto

Shakedown 8.00

1 Super Special Stage St. Wendel 2,04 km 19:08

Venerdì 17 agosto

2 Stein und Wein 1 19,44 km 10:11

3 Mittelmosel 1 22,00 km 11:05

4 Wadern-Weiskichen 1 9,27 km 12:53

5 Stein und Wein 2 19,44 km 15:39

6 Mittelmosel 2 22,00 km 16:33

7 Wadern-Weiskichen 2 9,27 km 18:21

Sabato 18 agosto

8 Arena Panzerplatte 1 9,43 km 8:48

9 Panzerplatte 1 38,57 km 9:15

10 Freisen 1 14,78 km 11:03

11 Römerstraße 1 12,28 km 12:06

12 Arena Panzerplatte 2 9,43 km 15:08

13 Panzerplatte 2 38,57 km 15:35

14 Freisen 2 14,78 km 17:23

15 Römerstraße 2 12,28 km 18:26

Domenica 19 agosto

16 Grafschaft 1 29,07 km 07:49

17 Grafschaft 2 29,07 km 09:42

18 Bosenberg (Power Stage) 14,97 km 12:18

CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SUL RALLY













alessandro.passanti@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

FOTOCATTAGNI