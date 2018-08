Rally Germania 2018: Ott Tanak vola nella prima speciale. Bene Ogier, in ritardo Neuville

Ott Tanak si conferma in un grande momento. Il pilota estone della Toyota, dopo aver conquistato l’ottavo appuntamento del WRC 2018 in Finlandia, ha iniziato nel migliore dei modi anche il round tedesco. L’alfiere della squadra nipponica, infatti, si è imposto nella stage spettacolo “St. Wendel” di 2.04 km, issandosi in vetta alla graduatoria generale.

Alle spalle di Tanak stupisce il finlandese della Skoda Kalle Rovanpera. Il 17enne nordico, al debutto assoluto nel Mondiale 2018, ha fatto un figurone, concludendo (2°) la speciale, a 0″1 da Tanak, disponendo di una vettura WRC2 (primo della sua categoria). Skoda in grande spolvero anche con il norvegese Ole Christian Veiby, a due decimi dalla vetta, a precedere la Hyundai i20 Coupé WRC numero 4 dello spagnolo Daniel Sordo, quarto tempo di quest’oggi a 0″4 da Tanak. A completare la festa della Skoda Fabia ci ha pensato anche il ceco Jan Kopecki, quinto a 6 decimi dal leader di giornata.

Nella sfida per il campionato tra il francese Sebastien Ogier e il belga Thierry Neuville è il transalpino della Ford Fiesta a realizzare il riscontro cronometrico migliore (sesto a 9 decimi dalla Toyota di Tanak). Più distante invece Neuville che, a bordo della Hyundai i20 Coupé, non è andato oltre il 13° posto a 2″0 dalla vetta.

Merita una menzione particolare il nostro Umberto Scandola, protagonista di un’eccellente prestazione: il pilota della Skoda Fabia R5 ha ottenuto il nono tempo a 1″3 da Tanak, nonostante nel corso della sua prova abbia toccato più volte le balle di paglia che delimitavano il percorso ricavato in un parcheggio.

Da segnalare, infine, i problemi di Jari-Matti Latvala e Mads Ostberg. Il finnico della Toyota ha stallato nel momento centrale della prova speciale, mentre la Citroen del norvegese ha perso potenza. Motore della C3 che dovrà essere controllato attentamente dai tecnici nel corso del Service prima del Parco Chiuso.

RISULTATI – PRIMA SPECIALE – RALLY GERMANIA 2018

1.

8 Tänak Ott – Järveoja Martin

Toyota Yaris WRC RC1

M 2:11.2 56.0 2.

44 Rovanperä Kalle – Halttunen J.

Škoda Fabia R5 RC2 2:11.3 +0.1

+0.1 55.9

0.05 3.

81 Veiby O. – Skjærmoen S.

Škoda Fabia R5 RC2 2:11.4 +0.2

+0.1 55.9

0.10 4.

6 Sordo Dani – Del Barrio Carlos

Hyundai i20 Coupe WRC RC1

M 2:11.6 +0.4

+0.2 55.8

0.20 5.

31 Kopecký Jan – Dresler Pavel

Škoda Fabia R5 RC2 2:11.8 +0.6

+0.2 55.7

0.29 6.

1 Ogier Sébastien – Ingrassia J.

Ford Fiesta WRC RC1

M 2:12.1 +0.9

+0.3 55.6

0.44 7.

4 Mikkelsen Andreas – Jæger A.

Hyundai i20 Coupe WRC RC1

M 2:12.2 +1.0

+0.1 55.6

0.49 8.

11 Breen Craig – Martin Scott

Citroën C3 WRC RC1

M 2:12.3 +1.1

+0.1 55.5

0.54 9.

48 Scandola Umberto – Gaspari A.

Škoda Fabia R5 RC2 2:12.5 +1.3

+0.2 55.4

0.64 10.

45 Kajetanowicz K. – Szczepaniak M.

Ford Fiesta R5 RC2 2:12.6 +1.4

+0.1 55.4

0.69 11.

9 Lappi Esapekka – Ferm Janne

Toyota Yaris WRC RC1

M 2:12.7 +1.5

+0.1 55.3

0.74 =

47 Camilli Eric – Veillas Benjamin

Ford Fiesta R5 RC2 2:12.7 +1.5

+0.0 55.3

0.74 13.

5 Neuville Thierry – Gilsoul N.

Hyundai i20 Coupe WRC RC1

M 2:13.2 +2.0

+0.5 55.1

0.98 14.

37 Lefebvre Stéphane – Moreau G.

Citroën C3 R5 RC2 2:13.4 +2.2

+0.2 55.1

1.08 15.

7 Latvala Jari-Matti – Anttila M.

Toyota Yaris WRC RC1

M 2:13.8 +2.6

+0.4 54.9

1.27 16.

42 Guerra jr. Benito – Rozada Borja

Škoda Fabia R5 RC2 2:13.9 +2.7

+0.1 54.8

1.32













FOTOCATTAGNI