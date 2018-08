Prossimo turno Serie A, 2^ giornata: orari delle partite. Le date ed il palinsesto tv (25-27 agosto)

La seconda giornata della Serie A 2018-2019 si giocherà nel weekend del 25-27 agosto. Il prossimo turno del massimo campionato italiano di calcio si preannuncia particolarmente avvincente e appassionante, sabato davvero rovente con due big match stellari: alle ore 18.00 la Juventus ospiterà la Lazio nella prima uscita casalinga, alle ore 20.30 il Napoli se la dovrà vedere in casa contro il Milan che non ha giocato alla prima giornata.

L’Inter giocherà invece domenica sera contro il Torino: l’incontro dei nerazzurri sarà in contemporanea ad altre cinque partite per una ricca domenica sera. Monday night invece per la Roma che sfiderà l’Atalanta all’Olimpico.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e gli orari di tutte le partite della seconda giornata della Serie A 2018-2019 di calcio. Gli incontri saranno trasmessi in diretta su Sky e Dazn come da indicazioni.

SABATO 25 AGOSTO:

18.00 Juventus-Lazio (Sky)

20.30 Napoli-Milan (Dazn)

DOMENICA 26 AGOSTO:

18.00 SPAL-Parma (Dazn)

20.30 Inter-Torino (Sky)

20.30 Fiorentina-Chievo (Sky)

20.30 Cagliari-Sassuolo (Sky)

20.30 Frosinone-Bologna (Dazn)

20.30 Udinese-Sampdoria (Sky)

20.30 Genoa-Empoli (Sky)

LUNEDI’ 27 AGOSTO:

20.30 Roma-Atalanta (Sky)













Foto: Gennaro Di Rosa / Shutterstock.com