Pentathlon, Mondiali 2018: le favorite della gara femminile. Speranze italiane tutte su Alice Sotero

Lo sport del soldato sta per incoronare la sua regina: in Messico dal 7 al 13 settembre si terranno i Mondiali senior di pentathlon moderno. La qualificazione femminile si terrà il 10, mentre la finale è in programma il 12, anche se il giorno prima si disputerà il ranking round di scherma.

Tante le pretendenti al trono della numero uno al mondo, la russa Gulnaz Gubaydullina, oro lo scorso anno: ci saranno al via la magiara Tamara Alekszejev, numero tre al mondo, nonché la campionessa olimpica in carica, l’australiana Chloe Esposito e la sua vice, la transalpina Elodie Clouvel.

Non andrà sottovalutata l’altra magiara in gara, Sarolta Kovacs. Saranno della partita anche la numero 2 al mondo, la bielorussa Anastasiya Prokopenko, e la due volte medaglia d’oro mondiale nella categoria junior, la sudcoreana Kim Sunwoo, nonché la specialista del laser run, la turca Ilke Ozyuksel, e l’irlandese Natalya Coyle, tra le più in forma negli ultimi appuntamenti.

Per quanto riguarda l’Italia, tutte le speranze saranno riposte in Alice Sotero, l’unica a salire sul podio di Coppa del Mondo in stagione. Assieme a lei ci saranno Alessandra Frezza, comunque costante nell’arco dell’annata, Irene Prampolini e Francesca Tognetti, chiamate principalmente a fare esperienza.













Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: FIPM

roberto.santangelo@oasport.it