Pentathlon, Mondiali 2018: i convocati dell’Italia ai raggi X. Alice Sotero e Riccardo De Luca le punte della spedizione azzurra

Saranno sette gli azzurri impegnati nei Mondiali di pentathlon che si svolgeranno dal 7 al 13 settembre a Città del Messico: nella capitale centroamericana verranno assegnati i titoli individuali maschile e femminile (specialità olimpiche), i titoli a squadre e le staffette (specialità non olimpiche). Dunque saranno sette le medaglie d’oro iridate in palio.

Di seguito i convocati azzurri (non è stata ancora resa nota la composizione delle staffette):

Riccardo De Luca: il veterano azzurro, colui che, anche in questa circostanza, sarà chiamato a cantare e portare la croce. Potrà fare bene, anche se al maschile in questa stagione la squadra azzurra non ha avuti acuti. Potrà ben figurare nella staffetta, dal momento che certamente ne farà una.

Giuseppe Mattia Parisi: sarà chiamato a fare esperienza e migliorare le precedenti uscite tra i senior, finora avare di soddisfazioni nel 2018. Sarà l’outsider, ma potrà fare bene per la squadra.

Gianluca Micozzi: essendo solo in tre gli azzurri, è chiamato a fare bene anche per la classifica a squadre, dunque è fondamentale un suo passaggio all’atto conclusivo.

Alice Sotero: su di lei si concentrano la maggior parte delle attese (e delle speranze) nella rassegna iridata senior. Appare infatti l’unica in grado di portare una medaglia al carniere azzurro, anche in virtù di un secondo posto centrato in Coppa del Mondo in questa stagione.

Alessandra Frezza: forse la più costante in stagione, senza grandissimi acuti, ma senza neppure prove da dimenticare. Cercherà la gara della vita nella prova stagionale più importante. Potrà fare bene, anche nelle staffette e per la classifica a squadre.

Francesca Tognetti: il nuovo che avanza. L’Italia sta scegliendo di portare sempre più atlete giovani tra i senior e, sulla falsariga di quanto accaduto in stagione in Coppa del Mondo, prenderà parte alla rassegna iridata.

Irene Prampolini: che la Nazionale senior punti a ringiovanirsi lo dimostra anche la sua convocazione. Chiamata a fare esperienza ed anche quel salto di qualità tra le grandi che non le è riuscito nella rassegna continentale.













