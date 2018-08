Pentathlon, i convocati dell’Italia per i Mondiali 2018. Sette gli azzurri in gara, da decidere le staffette

Mancano poco più di due settimane all’appuntamento più importante della stagione del pentathlon moderno: dal 7 al 13 settembre a Città del Messico i migliori interpreti dello sport del soldato si daranno battaglia per portare a casa il titolo iridato. Fari puntate sulle due specialità olimpiche, ovvero le prove individuali, ma verranno assegnati i titoli anche a squadre e nelle staffette.

L’Italia scopre le carte: sono sette gli azzurri che proveranno a conquistare una medaglia. Comunicati soltanto i nomi dei partecipanti alle prove individuali, la composizione delle staffette verrà decisa all’ultimo, probabilmente quando la spedizione sarà già in terra messicana.

Soltanto tre gli uomini in gara, ovvero Riccardo De Luca, Gianluca Micozzi e Giuseppe Mattia Parisi, mentre saranno all’opera quattro donne, e cioè Alessandra Frezza, Alice Sotero, Francesca Tognetti ed Irene Prampolini. Spiccano due assenze su tutte: mancano all’appello Pier Paolo Petroni e Claudia Cesarini, sintomo si una Nazionale che punta sulla linea verde.

Dopo una stagione non esaltante a livello senior, con il solo secondo posto in una tappa di Coppa del Mondo di Alice Sotero, quale piazzamento di prestigio, staffette a parte, e dopo una rassegna continentale senza acuti nelle prove olimpiche, l’Italia è chiamata al riscatto, da trovare in Messico.













Foto: FIPM

roberto.santangelo@oasport.it