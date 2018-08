Pattinaggio artistico, Junior Grand Prix Linz 2018: Conrad Orzel al comando nel singolo maschile, quinta posizione per Grassl. Buon esordio per Campanini-Riva

La Keine Sorgen EisArena della città austriaca di Linz sta ospitando questa settimana la Cup Of Austria, seconda delle sette tappe del circuito Junior Grand Prix 2018-2019 di pattinaggio artistico.

Dopo il terzo posto conquistato a Bratislava la scorsa settimana, l’azzurro Daniel Grassl nella giornata odierna è nuovamente sceso in pista per lo short program della categoria individuale maschile. Il pattinatore altoatesino è stato autore di un buon programma in cui ha realizzato correttamente sia il triplo flip, eseguito con entrambe le braccia alzate durante la rotazione, sia la combinazione triplo lutz/triplo toeloop, sporcando purtroppo con uno step out l’arrivo del triplo axel. Nonostante questo piccolo l’errore l’atleta allenato da Lorenzo Magri ha ricevuto una buona valutazione in entrambi i punteggi, riuscendo a raggiungere nuovamente quota 70 punti (70.17), perdendo qualcosa sul tecnico rispetto alla gara di Bratislava (39.06 contro i 40.90) ma migliorando sotto il profilo delle componenti del programma (31.11 contro 30.96), guadagnando così la quinta posizione provvisoria. In una gara di alto profilo si è piazzato momentaneamente al comando della classifica con 79.66 punti (44.26, 35.40) il pattinatore canadese Cornad Orzel, mattatore assoluto della giornata con un programma impeccabile caratterizzato dalla buona esecuzione del triplo axel (valutato con una media del +3 nel GOE) e da un pattinaggio di notevole qualità. Al secondo posto, nonostante un errore sull’atterraggio del triplo toeloop ( entrambe le mani sul ghiaccio) in combinazione con il triplo lutz, si è posizionato con 76.15 (41.37, 35.78) l’americano Camden Punkien, autore del miglior triplo axel della gara (valutato dai giudici con +3 e +4) e del miglior riscontro sulle componenti del programma. Staccato di meno di due punti si è piazzato al terzo posto il giapponese Koshiro Shimada, protagonista di una buona perfomance con cui ha ottenuto un punteggio di 74.78 (40.89, 34.89).

Nel primo pomeriggio si è anche svolta la Rhythm Dance della danza sul ghiaccio che ha avuto come protagonisti la coppia russa al momento al comando formata da Sofia Shevchenko-Igor Eremenko, artefice di un tango di carattere valutato dalla giuria ben 64.26 punti (34.63, 29.23) e i pattinatori canadesi Marjorie Lajoie-Zachary Lagha, vicinissimi in seconda posizione con 63.95 (34.38, 29.57). Più staccata l’altra coppia russa Eva Kuts-Dmitrii Mikailov, saldamente posizionata sul gradino più basso del podio con 58.63 (31.13, 27.50) davanti agli azzurri Sara Campanini e Francesco Riva, in quarta posizione provvisoria all’esordio nel circuito con una prestazione importante in cui hanno dimostrato una notevole competitività (seppur con qualcosa da migliorare nelle componenti del programma) a livello internazionale grazie a una Rhythm Dance valutata nel complesso 54.09 punti (31.23, 22.86 ).

CLASSIFICA JUNIOR INDIVIDUALE MASCHILE

CLASSIFICA JUNIOR RHYTHM DANCE

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: ISU Figure Skating