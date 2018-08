Pattinaggio artistico, Junior Grand Prix Linz 2018: Camden Pulkien trionfa nel singolo maschile, quinto posto per Daniel Grassl. Kostornaia domina dopo lo short

Si è appena conclusa la seconda giornata di gare alla Keine Sorgen EisArena di Linz, in questi giorni teatro della Cup Of Austria, seconda tappa del circuito Junior Grand Prix 2018-2019 di pattinaggio artistico.

Dopo un avvincente free program, la gara del singolo maschile è stata vinta dall’americano Camden Pulkien. Il pattinatore americano si è imposto sugli avversari pattinando un programma pulito, non rischiando nessun salto quadruplo; dopo un inizio traballante con uno step out sull’arrivo del triplo salchow in combinazione con il triplo lutz il pattinatore ha eseguito, tra gli altri elementi, un ottimo triplo axel e le combinazioni triplo axel/triplo toeloop e triplo flip/doppio toeloop, raccogliendo livello quattro su due trottole su tre e sbaragliando la concorrenza nelle componenti del programma. L’atleta allenato da Tom Zakrajsek ha così ottenuto la prima posizione grazie a 147.80 punti nel secondo segmento di gara (72.64, 75.16) per un totale di 223.95. Nessun quadruplo anche per il secondo classificato Koshiro Shimada, protagonista di un ottimo programma pattinato senza commettere particolari sbavature di rilievo conquistando 146.67 punti nel segmento (73.81, 71.86) totalizzando 220.45. Quadruplo toeloop (chiamato sottoruotato) in combinazione con il triplo toeloop per il russo terzo classificato Roman Savosin, artefice di una prova da 139.69 (70.05, 69.64) per un totale di 211.10 davanti al canadese Conrad Orzel, al comando dopo il primo segmento di gara e sesto nel free, protagonista di un programma libero iniziato molto bene con l’esecuzione corretta del quadruplo salchow ma costellato da troppi errori sul versante tecnico negli elementi successivi, con una valutazione di 120.80 punti nel segmento per un totale di 200.46. Il pattinatore azzurro Daniel Grassl ha mantenuto la quinta posizione dello short program pattinando un buon programma libero malgrado alcuni problemi di rotazione nel quadruplo lutz così come nel triplo salchow in combinazione con il triplo axel e nel triplo axel singolo, guadagnando 121.21 punti per 191.38 totali.

Nel pomeriggio si è svolto lo short program individuale femminile, in cui la protagonista assoluta è stata la quindicenne russa Alena Kostornaia. La pattinatrice allenata da Eteri Tutberidze ha fatto il suo esordio ufficiale stagione pattinando un primo segmento di gara straordinario, eseguendo in modo eccellente tutti gli elementi tecnici proposti: impressionante l’ampiezza del doppio axel (plebiscito di +4 nel GOE), anticipato da una lunga luna, così come la precisione tecnica del triplo lutz e della combinazione triplo lutz/triplo toeloop, quest’ultimo eseguito con entrambe le braccia alzate durante la rotazione. Con un livello qualitativo superlativo sia nelle trottole che nella sequenza di passi, la vice Campionessa del mondo in carica è riuscita ad ottenere un punteggio al di sopra dei 70 punti, guadagnando in totale 71.08. Se i 41.05 punti del punteggio tecnico possono risultare soddisfacenti, lo stesso non si può dire delle componenti del programma: gli stellari 30.03 delle components infatti possono addirittura risultare pochi rispetto a un atleta che in pista ho mostrato un intricato lavoro di piedi e una capacità di collegare gli elementi di salto con pochi eguali al mondo. Staccata di quattro punti si è piazzata in seconda posizione la compagna di squadra Alena Kanysheva, autrice anche lei di una programma di qualità eseguito senza particolare sbavature (eccezion fatta per il triplo lutz della combinazione chiamato not clear edge e valutato con una strana oscillazione dal -1 al +4) giudicato con un punteggio totale di 67.77 punti (39.66, 28.11); a debita distanza si è piazzata al terzo posto provvisorio l’atleta nipponica Shiika Yoshioka che, con un programma spumeggiante pattinato senza particolari imperfezioni, ha ricevuto dalla giuria una valutazione complessiva di 56.11 (32.55, 23.56). Qualche sbavatura di troppo per l’azzurra Lara Naki Guttman, molto brava a piazzarsi comunque in decima posizione con 47.75 punti (24.98, 20.77).

Grande spettacolo anche nello short program delle coppie di artistico: eccezion fatta per i pattinatori russi Vice Campioni del Mondo Polina Kostiukovich e Dmitrii Ialin, saldamente al comando della classifica con 60.83, nella giornata di domani assisteremo infatti ad una bellissima battaglia per il podio che vedrà come protagonisti gli americani Laiken Lockley-Keenan Prochnow, al secondo posto provvisorio con 54.61 davanti alle due vicinissime coppie russe Anastasia Poluianova-Dmitry Sopot, terzi con 54.07, e Alina Pepeleva-Roman Pleshkov, quarti con 53.38.

CLASSIFICA FINALE JUNIOR INDIVIDUALE MASCHILE

CLASSIFICA JUNIOR SHORT PROGRAM INDIVIDUALE FEMMINILE

CLASSIFICA JUNIOR COPPIE DI ARTISTICO

Foto: ISU Figure Skating