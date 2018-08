Pattinaggio artistico, Junior Grand Prix Bratislava 2018: Daniel Grassl in terza posizione dopo lo short. Dominio russo nel femminile e nelle coppie di artistico

L’Ondrej Nepela Ice Rink di Bratislava (Slovacchia) sta ospitando questa settimana la prima tappa del circuito Junior Grand Prix di pattinaggio artistico, uno dei sette appuntamenti previsti prima della finale in programma dal 5 al 9 Dicembre a Vancouver, in Canada.

Nella giornata di apertura l’azzurro Daniel Grassl si è portato in terza posizione dopo lo short program individuale maschile; l’atleta altoatesino è stato protagonista di una buona performance pattinata sulle musiche di “Rain, in your black eyes” di Ezio Bosso, eseguendo correttamente tutti gli elementi del programma: buono il triplo axel di apertura, così come il triplo flip (chiamato not clear edge dal pannello tecnico) eseguito con entrambe le braccia in alto durante la rotazione e la combinazione triplo lutz/triplo toeloop, realizzata come ultimo elemento di salto beneficando dunque del bonus sul valore base. Grazie anche a un ottimo grado di esecuzione ottenuto nelle trottole, il pattinatore azzurro ha conquistato un punteggio totale di 71.86, suddiviso in 40.90 nel technical element e 30.96 nelle components. Al primo posto si è piazzato il talentuoso atleta canadese Stephen Goloviev, autore anche lui di una solida performance in cui ha eseguito gli stessi elementi di salto presentati da Grassl, valutati però con un grado di esecuzione superiore, convincendo sotto il profilo delle components e raggiungendo un totale di 77.67 (44.56, 33.11). Al secondo posto, con 74.14 (40.35, 33.78), si è piazzato il giapponese Mitsuki Sumoto.

Come da pronostico le atlete della nazionale russa sono state assolute protagoniste dello short program individuale femminile. In prima posizione dopo il primo segmento di gara si è piazzata Anna Shcherbakova, ennesimo gioiello cresciuto da quel luminare della specialità che risponde al nome di Eteri Tutberidze. La quattordicenne russa è stata autrice di un programma eccelso, in cui ha eseguito splendidamente un doppio axel e un triplo flip (con un + 5 assegnato da quattro giudici sul GOE), entrambi realizzati eseguendo entrate ed uscite complicate, oltre che una fantastica combinazione triplo lutz/triplo rittberger, inserita come ultimo elemento. La pattinatrice tesserata con la scuola Sambo70 si è piazzata dunque al comando con 73.18 punti (43.40 nei technical element, 29.78 nelle components) staccando di sei punti la compagna di squadra Anna Tarusina (67.14) e di nove l’atleta coreana Young You (64.45). Buona prestazione per l’azzurra Alessia Tornaghi (46.24), protagonista di una buona prestazione generale viziata da una caduta nella combinazione.

Dominio russo nello anche nello short program delle coppie di artistico con il primo posto provvisorio di Anastasia Mishina -Aleksandr Galliamov (medaglia di bronzo agli scorsi Campionati del Mondo Junior), artefici di una prova da 64.38 punti davanti ai compagni di nazionale Kseniia Akhanteva-Valerii Kolesov (60.14) e Apollinariia Panfilova-Dmitry Rylov (57.95).

