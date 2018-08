Paraciclismo, Mondiali 2018: l’Italia chiude con altre 4 medaglie. Argento per la staffetta di Zanardi, oro a Pittacolo

A Maniago (Pordenone) si sono conclusi i Mondiali 2018 di paraciclismo e l’Italia fa ancora festa conquistando ben quattro podi. La nostra Nazionale chiude così la rassegna iridata con un bottino di 17 medaglie (9 ori, 4 argenti e 4 bronzi). Michele Pittacolo ha conquistato il titolo nella categoria C4, battendo in volata ben tredici avversari (argento al russo Pudov e bronzo al russo Ustinov). Secondo posto invece per Fabio Anobile, capace di sconfiggere il russo Ustinov in volata alle spalle del belga Bosmans. Argento anche per la staffetta composta da Luca Mazzone, Alex Zanardi e Paolo Cecchetto che si è dovuta arrendere agli USA in una gara combattutissima. Bronzo infine per Pierpaolo Addesi tra i C5 alle spalle dell’australiano Donhoe e dell’ucraino Dementyev.