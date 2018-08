Nuoto sincronizzato, Europei 2018: Giorgio Minisini e Manila Flamini sono d’ARGENTO nel duo misto tecnico

Stavolta “A scream for Lampedusa” non vale il successo al duo misto italiano Giorgio Minisini / Manila Flamini, impegnato nella finale della routine tecnica degli Europei 2018 di nuoto sincronizzato.

Accompagnati dalla stessa musica di Michele Braga, ma con un esercizio completamente diverso in acqua rispetto all’oro iridato di Budapest (Ungheria), Giorgio e Manila non sono riusciti a comunicare la stessa sincronia e leggiadria che seppe incantare 12 mesi fa nella piscina magiara. Lo score di 88.6973 (26.3000 nell’esecuzione, 26.9000 nell’impressione artistica e 35.4973 nella difficoltà della routine) non rende giustizia alla coppia nostrana che, comunque, avrebbe meritato qualcosa di meglio, per alcune sequenze eseguite in modo magistrale.

A trionfare sono i russi Mayya Gurbanberdieva ed Aleksandr Maltsev che si prendono la loro rivincita nei confronti del duo nostrano, ottenendo il punteggio di 89.5853. Bronzo per gli spagnoli Berta Sanz Ferreras / Pau Ribes Culla (82.3217).













Foto: OASport