Nuoto sincronizzato, Europei 2018: Giorgio Minisini e Manila Flamini ci riprovano nel programma libero. Russia favorita

Domani, nell’ultima giornata di gare degli Europei 2018 del nuoto sincronizzato, Manila Flamini e Giorgia Minisini tornano in scena. Dopo l’argento nella routine tecnica del duo misto, alle spalle della Russia, in casa Italia c’è voglia di riscatto. Il giudizio non ha convinto molto e si è avuta l’impressione che alla coppia formata da Mayya Gurbanberdieva ed Aleksandr Maltsev si sia un po’ chiuso gli occhi su alcune imperfezioni.

Al contrario, l’errore commesso dai due azzurri nella loro esibizione, accompagnati dall’ormai celebre “A scream for Lampedusa” (di Michele Braga – coreografia Anastasija Ermakova), è stato evidenziato decisamente nella valutazione finale. Uno score poco gradito e i volti molto tirati dei nostri due atleti sul podio rappresentavano tutta l’amarezza per quanto accaduto. Da campioni del mondo in carica, infatti, i due alfieri del Bel Paese si sarebbero aspettati un esito diverso, commisurato a quanto espresso in acqua.

E dunque, domani, alle ore 11.00 italiane, Giorgio e Manila ci riprovano nel libero, consci che i due russi sono favoriti. Tuttavia, con un nuovo esercizio ed accompagnati da “The Duel Drum & Piano” di Balazs Havasi (coreografia di Anastasia Ermakova e Miermont Stephan), i nostri due eroi vorranno mettere in mostra il loro talento, trasmettendo emozioni ed incantando tutti come nel corso delle World Series a Parigi (Francia), Tokyo (Giappone) e Los Angeles (Stati Uniti).

Il movimento italiano confida sull’accoppiata d’oro di Budapest e non resta che aspettare.













giandomenico.tiseo@oasport.it

Twitter: @Giandomatrix

Foto: Credit La Presse