Nuoto, quando il re abdica da uomo. Gregorio Paltrinieri più forte della gastroenterite. Campione anche nella sconfitta

Molti avrebbero alzato bandiera bianca senza uscire dalla propria camera di albergo, tanti avrebbero trovato alibi dietro cui nascondersi, pochi avrebbero avuto il coraggio di metterci la faccia e di tentare il tutto per tutto. Gregorio Paltrinieri ha agito da uomo, non si è chiamato fuori dalla lotta nonostante la febbre e una gastroenterite che lo hanno debilitato nelle ultime ore, a ridosso degli attesissimi 1500 metri agli Europei: il fenomeno carpigiano ha voluto scendere ugualmente in vasca, a tutti i costi desiderava onorare l’impegno con la sua gara, quella in cui è Campione Olimpico e del Mondo e in cui aveva vinto le ultime tre edizioni della rassegna continentale.

L’azzurro non è riuscito a difendere il titolo e a centrare un clamoroso poker sulla distanza prediletta, oggi abbiamo scoperto un Greg più umano proprio a causa dei problemi fisici emersi nelle ultime ore. L’Imperatore del fondo in vasca ha dovuto abdicare dopo una supremazia che rimarrà comunque per sempre nella storia e che ha segnato un’epoca del nuoto internazionale: sapevamo che questo momento sarebbe prima o poi arrivato perché gli avversari sono sempre più solidi e si sono preparati duramente per poter avere la meglio sul faro di questa specialità, anche se cedere in questo modo fa ancora più male.

Il 23enne ha perso lo scettro e la corona del Vecchio Continente ma rimane Campione per tutti gli appassionati. Sì, un Campione di un’umanità, più forte della gastroenterite, coriaceo più che mai, a testa altissima anche nella sconfitta e capace di consolarsi con un bronzo che sa di oro viste le condizioni in cui oggi ha gareggiato a Glasgow. L’allievo di Stefano Morini sale nuovamente sul podio agli Europei, sconfitto dalla sfortuna ma mai abbattuto perché la grinta è sempre quella del leone, oggi ferito ma pronto a ruggire nuovamente. Le linee di febbre spariranno a breve e ritroveremo un Paltrinieri più incisivo e carico in vista degli 800 stile libero in programma nei prossimi giorni? La speranza è quella di riabbracciare il nostro Campione, l’auspicio è che la sua settimana di gare non si concluda soltanto con questo terzo posto ma che possa portare altre gioie. Oggi Re Gregorio Magno ha abdicato ma siamo certi che vorrà riprendersi il trono il più presto possibile.













(foto Diego Gasperoni)