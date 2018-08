Nuoto, Gregorio Paltrinieri: “Ho fatto bene a gareggiare, dovevo difendere il titolo. La febbre? Capita”

Gregorio Paltrinieri ha disputato la finale dei 1500 sl agli Europei di Glasgow 2018 afflitto da una gastroenterite con febbre. Nonostante lo staff tecnico gli avesse consigliato di dare forfait, il campione olimpico ha preferito scendere comunque in acqua, agguantando una preziosa medaglia di bronzo.

Il 23enne emiliano ha spiegato la sua scelta nel dopo gara: “Un terzo posto europeo è sempre importante. Ho provato a nuotare di cattiveria perchè in acqua proprio non riuscivo a stare. Ritengo di aver fatto bene a disputare la gara. Dispiace per lo stato di forma, non di aver perso. Fino all’ultimo ho avuto qualche dubbio ma non avrei mai abbandonato. Potevo preservarmi per gli 800 ma non sarebbe stato giusto, bisognava difendere il titolo“.

Poi ancora ai microfoni di RaiSport: “Sarebbe stata comunque una gara difficile perché loro hanno realizzato un tempo pazzesco. Purtroppo non sono stato bene, sono cose che capitano. Ho combattuto nonostante tutto. Siamo stati in forse fino all’ultimo se partecipare o no. Con Morini e con la FIN abbiamo preso la decisione che era giusto farla, avevo 37.6 di febbre, non stavo morendo. Quest’anno è andata così, mi fa piacere che ci sia questa competizione per il futuro. Mi scoccia che questa cosa sia successa qua, proprio adesso. Ora avrò ancora più cattiveria per le prossime gare“.













Foto: Arena