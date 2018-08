Nuoto, Gregorio Paltrinieri: “E’ frustrante non essere al meglio della condizione. In acqua mi sono sentito meglio”

Gian Mattia D'Alberto / lapresse 25-07-2017 Budapest sport 17mi Campionati Mondiali FINA di nuoto nella foto: Gregorio Paltrinieri ITA Gian Mattia D'Alberto / lapresse 2017-07-25 Budapest 17th FINA World Championships in the photo: Gregorio Paltrinieri ITA

Gregorio Paltrinieri ha mostrato dei piccoli segnali di ripresa nelle batterie degli 800 stile libero maschili degli Europei 2018 di nuoto a Glasgow (Gran Bretagna). Il campione europeo in carica, fortemente debilitato da una gastroenterite che ne ha condizionato il risultato nei 1500 sl (comunque bronzo), ha ottenuto il secondo tempo delle serie in 7’50″08, mostrando una nuotata migliore specialmente nella seconda parte di gara. Certo, la condizione non è al 100%, però quanto fatto vedere dall’azzurro conforta. Il migliore è stato l’ucraino Mykhaylo Romanchuk (7’49″96) che ha regolato Greg nell’ultima batteria ma i valori in acqua saranno noti solo nell’atto conclusivo.

“E’ frustrante non essere al meglio della condizione dopo aver lavorato l’intera stagione ed essere consapevole di non poter esprimere appieno le proprie potenzialità – confessa il carpigiano (fonte Fin) – Purtroppo anche stanotte mi sono svegliato più volte per andare in bagno. Sto cercando di pensare positivo altrimenti mi deprimo e basta. Sono contento di essermi sentito meglio in acqua rispetto ai 1500 stile libero, che davvero non so come sia riuscito a nuotare. C’è ancora un giorno prima della finale e quindi non potrò che migliorare ancora“.













Foto: Credit Lapresse