Nuoto, Europei 2018: tutti gli azzurri in gara giovedì 9 agosto. Orari e programma delle gare

Ultima giornata di gare al Tollcross International Swimming Centre di Glasgow (Gran Bretagna), valida per l’edizione 2018 degli Europei di nuoto, ed ultimi fuochi d’artificio in vasca. L’Italia vorrà chiudere la rassegna nel migliore dei modi avendo concrete possibilità per rimpinguare il bottino di medaglie conquistato fino ad ora. Margherita Panziera nei 200 dorso, Andrea Vergani nei 50 dorso, le staffette miste e quanto potrà fare Simona Quadarella nei 400 stile libero rappresentano le carte da giocare per il Bel Paese. Senza dimenticare Arianna Castiglioni e Martina Carraro nei 50 rana

Tutti gli azzurri in gara giovedì 9 agosto. Orari e programma delle gare

Di seguito il programma completo degli Europei 2018 di nuoto dell’ultima giornata di gare coperta dai canali di RaiSport ed Eurosport mentre OASport sarà come sempre presente con le proprie DIRETTE LIVE testuali che vi terranno compagnia nel corso delle batterie e delle finali in programma, con interventi anche dalla piscina britannica.

9 AGOSTO

SESSIONE MATTUTINA DALLE 10:00

400 misti maschili batterie – Federico Turrini

400 stile femminili batterie – Simona Quadarella, Stefania Pirozzi

4X100 mista maschile batterie – ITALIA

4X100 mista femminile batterie – ITALIA

SESSIONE POMERIDIANA DALLE 17:45

50 farfalla femminili FINALE

50 stile maschili FINALE – Andrea Vergani

50 rana femminili FINALE – Arianna Castiglioni

100 farfalla maschili FINALE – Piero Codia

200 dorso femminili FINALE – Margherita Panziera

400 misti maschili FINALE

400 stile femminili FINALE

4X100 mista maschile FINALE

4X100 mista femminile FINALE













giandomenico.tiseo@oasport.it

Twitter: @Giandomatrix

Foto: Laura Vergani