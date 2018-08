Nuoto, Europei 2018: Simona Quadarella in una nuova dimensione. La regina d’Europa del mezzofondo è lei!

Si sa, quando si vince una volta non si vuol più smettere. E’ questa insana voglia di migliorare e crescere, bracciata dopo bracciata, ad aver animato e ad animare una ragazza che, nell’ombra e attraverso il duro lavoro, sta ottenendo dei risultati strabilianti.

Simona Quadarella è in una nuova dimensione. Il bis d’oro agli Europei 2018 di nuoto era atteso, ma tra il dire ed il fare c’è di mezzo il mare. Dopo i 4 secondi tolti al personale negli 800 stile libero, oggi sono due i secondi a cadere. Al di là del cronometro, è l’autorevolezza dimostrata ad impressionare. Il cambio di ritmo secco esibito dopo i 700 metri è stato devastante per la tedesca Sarah Koehler, giunta al tocco finale con 6″24 di ritardo.

Negli ultimi 200 metri un po’ di fatica si è fatta sentire ma ormai il risultato era in cassaforte come il secondo crono mondiale dell’anno (15’51″61), meglio di lei ha fatto solo Sua Maestà Katie Ledecky. Un riconoscimento che in chiave italiana si fa ancora più importante se teniamo conto che la romana ha ripetuto la medesima impresa di una sua illustre concittadina: Alessia Filippi, che nel 2008 realizzò la doppietta 400 misti – 800 stile libero nella rassegna continentale di Eindhoven (Olanda).

Un’impresa che nel Bel Paese era riuscita solo alla “Pupona” agli Europei nelle gare individuali: “Ho lavorato tanto quest’anno per ottenere questi risultati. Mi sono guadagnata tutto e penso di essermelo meritato. Il tempo è ottimo ma potevo ritoccarlo ancora di più: forse ho accusato alla fine la fatica e la tensione accumulata nelle ultime settimane. E’ un onore prendere lo scettro di Alessia Filippi, l’atleta che ho seguito di più e a cui ho chiesto più autografi al Settecolli quando ero bambina: essere paragonata a lei mi inorgoglisce“, le dichiarazioni della Quadarella.

Per Simona però le fatiche non sono ancora finite perché nell’ultimo giorno di gare la vedremo nei 400 stile libero, distanza nella quale l’azzurra è migliorata molto (4’05″68). E anche lì qualcosa di bello potrebbe accadere.













Foto: Laura Vergani