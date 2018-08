Nuoto, Europei 2018: se l’Italia non sfrutta le gare più aperte…

Dopo quattro giorni di gare degli Europei 2018 di nuoto a Glasgow, il computo in piscina dell’Italia parla chiaro: 11 medaglie (2 ori, 2 argenti e 7 bronzi), attualmente in quarta posizione nella graduatoria. La riflessione ovvia è la seguente: tanti piazzamenti ma pochi acuti.

E’ vero, è mancato il colpo atteso di Gregorio Paltrinieri, in parte spiegabile per le problematiche di gastroenterite che lo hanno condizionato nel suo incedere in acqua. Tuttavia, si ha l’impressione che spesso e volentieri i migliori rappresentanti del Bel Paese si trovino a combattere in contesti di qualità eccelse mentre in altre specialità vi è una stagnazione di cui non si approfitta: si pensi ai 200 misti uomini, in attesa della definitiva esplosione di Thomas Ceccon, oppure ai 200 farfalla donne, in questo caso condizionati anche dalle assenze di Katinka Hosszu e soprattutto di Mireia Belmonte Garcia.

Il fenomeno lo si nota già da un po’ e si pensi a Simona Quadarella, devastante fino ad ora in vasca, ma conscia che ci sarà sempre il muro rappresentato da Katie Ledecky. Oppure, se si va a guardare la finale dei 100 rana, con il nostro Fabio Scozzoli contrapposto all’asso Adam Peaty e ad altri siluri nella finale europea più veloce di sempre, gli argomenti a supporto di questa tesi aumentano.

La considerazione che andrebbe fatta è quella di incentivare lo sviluppo e la formazione di atleti in cui le possibilità per centrare il bersaglio grosso siano maggiori. In questo senso la pratica dei misti, che tanta fortuna ha portato all’Italia in passato, potrebbe essere un’idea anche per avere un maggior raggio d’azione. Pensare al povero Federico Burdisso costretto a confrontarsi con uno come il magiaro Kristof Milak desta un certo effetto.

Poi in futuro i valori potrebbero mutare però la poca attitudine all'oro da parte dei nostri atleti sembrerebbe condizionata da questa assenza, laddove si potrebbe approfittare di occasioni per monetizzare.













Foto: OASport