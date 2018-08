Nuoto, Europei 2018, Massimiliano Rosolino: “Senza i grandi, i giovani si sono espressi al meglio. C’è terreno fertile per Tokyo 2020”

Gli Europei di Glasgow sono stati un’edizione trionfale per il nuoto azzurro che ha collezionato ben 22 medaglie, di cui sei d’oro. I nostri portacolori sono stati protagonisti in ogni gara, dimostrando la crescita esponenziale di tutto il movimento che può guardare con grande ottimismo verso le Olimpiadi di Tokyo 2020.

Un commento autorevole su questa prestazione arriva da Massimiliano Rosolino, campione olimpico a Sydney 2000 nei 200 misti, in un’intervista a la Repubblica: “Di questo Europeo mi ha colpito la quantità di specialità in cui andiamo forte, dalla velocità al mezzofondo. Senza parlare degli altri sport acquatici. Vuol dire che il movimento è sano ed eterogeneo. Al di là del numero dei podi, mi colpisce poi la qualità di questa squadra. Da qui a Tokyo c’è un terreno fertile sul quale continuare a costruire”.

L’Italia è stata vincente anche senza le sue punte, con tanti atleti giovani che hanno potuto fare il salto di qualità: “Questo Europeo è di intermezzo, non è l’appuntamento cruciale nel loro percorso fino alle Olimpiadi. Al netto del fatto che le condizioni di salute di Paltrinieri ne hanno compromesso i risultati, e il percorso di Federica Pellegrini è cambiato. Poi c’erano assenze importanti, come quella di Detti. Senza il “tappo” dei grandi c’è stato lo spazio peri giovani di esprimersi al meglio. E se lo hanno fatto, è anche perché si è seminato bene. Tanti hanno convinto, persino quelli che non sono saliti sul podio, a cominciare da Sabbioni. Di certo Miressi e Quadarella, ma anche Cusinato e Panziera, che aveva questi tempi nelle braccia già da due anni, ma ha avuto la maturità e la testa per tirarli fuori qui”.

Una nazionale azzurra che è migliorata molto negli ultimi anni, diventando sempre più competitiva: “Nella mia generazione eravamo numericamente di meno quelli competitivi in squadra. Questa è una nazionale che ha ormai parecchi missili da sparare”.













