Nuoto, Europei 2018: Margherita Panziera chiamata all’esame di maturità nella finale dei 200 dorso

Ultima giornata di gare al Tollcross International Swimming Centre di Glasgow (Gran Bretagna), sede degli Europei 2018 di nuoto. Margherita Panziera sarà una delle carte migliori che l’Italia si giocherà quest’oggi.

La ragazza di Montebelluna si è confermata su livelli molto alti nel corso delle semifinali dei 200 dorso donne siglando il crono di 2’07″27 e conquistandosi la corsia 4 della finale. Una prova di grande personalità e sicurezza della detentrice del titolo italiano e del primato nazionale, stabilito qualche settimana fa al Trofeo Settecolli 2018 (2’07″16).

Guardando solo al cronometro, quindi, è proprio la nostra portacolori la favorita per l’atto conclusivo odierno ma sappiamo che questo non può bastare. Servirà un approccio convinto e, se possibile, anche un miglioramento di quanto già fatto. Le atlete come la russa Daria Ustinova, la magiara Katalin Burina e le due tedesche Jenny Mensing, Lisa Graf sono davvero dei brutti clienti. Margherita ne è consapevole e la risposta dovrà essere fisica ma anche mentale.

Servirà, dunque, una prova di maturità della nostra atleta che ha tutto per centrare il bersaglio grosso e dimostrare di essere all’altezza della situazione. Fino ad ora, la Panziera ha messo in mostra personalità e determinazione, arrivando quinta nella finale dei 100 dorso, con un tempo ottimo. Pertanto, la ragazza che qualche anno fa si sentiva quasi un pesce fuor d’acqua in contesti internazionali, pare aver compiuto uno step in avanti. Vedremo oggi se il riscontro finale ci conforterà.













