Nuoto, Europei 2018: la grande occasione nei 400 misti per Ilaria Cusinato. Assente Katinka Hosszu, l’azzurra punta al podio

Domani finalmente si comincia. Il Tollcross International Swimming Centre di Glasgow (Gran Bretagna) sarà teatro del primo giorno di gare del nuoto in piscina di questi Europei 2018 e la Nazionale italiana guidata dal direttore tecnico Cesare Butini vorrà farsi trovar pronta.

Day-1 e subito forti emozioni per i nostri colori pensando ai 400 misti donne con la nostra Ilaria Cusinato al via (ci saranno anche Alessia Polieri e Carlotta Toni). E’ la veneta, classe ’99, allenata da Stefano Morini a dare inizio alle danze ed a puntare al bersaglio grosso. Nella gara più complessa della vasca, dove resistenza fisica e tecnica si mescolano, l’azzurra vuol essere all’altezza della situazione e regalarsi un’emozione speciale.

I presupposti ci sono tutti. Quel 4’34″65 nuotato nella vasca del Foro Italico, nel corso del Trofeo Settecolli 2018 a Roma, così vicino al primato italiano di Alessia Filippi (4’34″34), rappresenta l’enorme progresso compiuto da Ilaria in quest’annata. Una ragazza che ama nuotare ma anche studiare. L’impegno dell’esame di maturità, che le ha tolto anche diverse ore di sonno, non l’ha distolta da suoi obiettivi agonistici, abile a conciliare le due situazioni al meglio possibile.

Dopo essere stata eccellente sui libri, ora è il momento del giudizio “acquatico”. Le indicazioni sono lusinghiere: il crono citato precedentemente è il migliore delle iscritte a questa competizione e, vista anche l’assenza della magiara Katinka Hosszu che dopo le problematiche legate alla separazione del marito-allenatore Shane Tusup si cimenterà su altre distanze, il campo si apre a qualunque risultato. Certo, le rivali non mancheranno. Le due britanniche Aimee Willmott ed Hannah Miley giocheranno in casa e faranno di tutto per monopolizzare la scena.

Un’altra prova di maturità, non sui banchi di scuola, attende la Cusinato che con la sua serenità, conscia di aver lavorato bene, affronterà la competizione al meglio per dare un segnale di vitalità in vista del suo reale obiettivo finale: i Giochi Olimpici di Tokyo 2020.













Foto: Diego Gasperoni