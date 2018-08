Nuoto, Europei 2018. Ilaria Cusinato: “Volevo la medaglia! L’oro era difficile, due anni complicati ma che soddisfazioni”

Ilaria Cusinato ha regalato all’Italia la prima medaglia agli Europei 2018 di nuoto che sono incominciati oggi a Glasgow. L’azzurra ha lottato anche per il gradino più alto del podio nei 400 metri misti ma la francese Lesaffre si è rivelata insuperabile e così la 18enne si deve accontentare di un argento comunque molto prezioso e luccicante, il miglior modo per incominciare la sua rassegna continentale.

La veneta si è presentata raggiante ai microfoni Rai al termine della gara e ha commentato così il suo risultato di lusso: “Sono contentissima, mi volevo prendere una medaglia. Sapevo che l’oro era difficile dopo aver visto la francese stamattina. Non volevo arrivare terza e sono davvero molto contenta. Il percorso che ho fatto in questi due anni è difficile ma mi ha dato tante soddisfazioni, devo ringraziare Morini e tutto lo staff. Dedico la medaglia ai miei genitori e a tutti quelli che fanno il tifo per me“.