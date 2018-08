Nuoto, Europei 2018, Ilaria Cusinato: “Volevo confermarmi su tempi competitivi”; Morini: “Lavoreremo in funzione dei 400 misti”

La prima giornata degli Europei 2018 di nuoto è andata in archivio e l’Italia si è portata a casa due medaglie d’argento con Ilaria Cusinato e la 4×100 stile libero femminile.

La veneta, in questa specialità, ha ottenuto il primo riconoscimento in lunga, conquistando un secondo posto prestigioso che l’ha soddisfatta, confermando uno status di competitività relativamente ad una distanza che solo da quest’anno le ha offerto dei risultati confortanti. Per questo, il podio odierno è da interpretare favorevolmente.

LA VIDEO INTERVISTA AD ILARIA CUSINATO

Una finale mancata di tre centesimi nei 50 dorso non può fare certo piacere. Ma Simone Sabbioni, centista puro ed in attesa di cimentarsi in questa distanza, valuta positivamente la propria nuotata.

LA VIDEO-INTERVISTA A SIMONE SABBIONI

Uno Stefano Morini a 360° che spazia dalle difficoltà caratteriali di Domenico Acerenza, all’esordio in una competizione internazionale di questo livello, fino ad arrivare alla prestazione di Ilaria Cusinato, che da questa stagione ha cambiato passo. Un lavoro che ancora deve prendere forma chiaramente, per consentire alla veneta di puntare chiaramente alle Olimpiadi Tokyo 2020, vista la giovane età.

LA VIDEO-INTERVISTA A STEFANO MORINI

Un compleanno festeggiato con la conquista di una Finale per Fabio Scozzoli. I 100 rana hanno un livello molto alto ed il romagnolo, non così convincente al mattino, si è riscattato prontamente nel pomeriggio, staccando il biglietto per l’atto conclusivo e sognando un posto sul podio domani. Certo, l’oro è già prenotato da “Sua Maestà” Adam Peaty ma per gli altri due gradini del podio, si giocherà tutto in pochi decimi. Scozzoli è conscio di questo e spera di tirar fuori il personale nella gara che conta maggiormente.

LA VIDEO-INTERVISTA DI FABIO SCOZZOLI













CLICCA QUI PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE DEL NUOTO

giandomenico.tiseo@oasport.it

Twitter: @Giandomatrix

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: OASport