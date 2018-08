Nuoto, Europei 2018: Ilaria Cusinato, una mistista in cui credere per le Olimpiadi di Tokyo 2020

“Questa ragazza si farà“. Vien da dire questo riferendoci ad Ilaria Cusinato, classe ’99 da Cittadella, che quest’oggi ha posto un altro mattoncino: seconda finale importante in carriera e seconda medaglia negli Europei 2018 d nuoto a Glasgow. 200 e 400 misti conditi da una coppia di argenti che, per alcuni, possono essere interpretati come due medaglie perse ma nel caso della veneta si tratta di una conquista.

Un’atleta giovane e in evoluzione che, con sfrontatezza, ha costretto una campionessa come Katinka Hosszu a raschiare il barile. Certo, la magiara non è al top della condizione ma quegli otto centesimi, che hanno separato l’italiana dal successo nell’alternarsi degli stili nelle due vasche, sono lo sprone per continuare a lavorare. Certo, dispiace, perché si vorrebbe sempre vincere ma la giovane ha mostrato qualità fisiche e morali fuori dal comune e i tempi lo dimostrano: record italiano di 2’10″25 nel momento clou e 4’35″05 nei 400 misti a un tiro di schioppo dal record nazionale del Trofeo Settecolli.

18enne che in questa stagione ha tolto 6 secondi al suo miglior tempo dei 400 metri e 2″5 a quello nei 200 metri. Miglioramenti sostanziali che certificano la bontà del lavoro fatto da Stefano Morini e che possono lanciarla nel prossimo biennio olimpico. I tempi realizzati quest’anno sono da elite mondiale e continuando su questo trend l’azzurra potrà essere presto competitiva anche pensando a Tokyo, essendoci ancora alcune cose da sistemare. La frazione a stile libero è ancora un punto debole mentre a rana la Cusinato è diventata molto forte e questo aspetto, in una specialità come i misti, è fondamentale.

In un Europeo in cui sono tanti i volti in casa azzurra che si stanno mettendo in mostra, Ilaria è quella che ha dato le maggiori certezze nell’immediato. Ci sono ottimi segnali.













Foto: OASport