Nuoto, Europei 2018: Ilaria Cusinato si tinge d’ARGENTO nei 400 misti donne. L’azzurra piegata solo dalla francese Lesaffre

Una Ilaria Cusinato tutta grinta e voglia di centrare il risultato importante quella che si è vista nella vasca di Glasgow (Gran Bretagna), per la finale dei 400 misti donne degli Europei di nuoto 2018 .

L’azzurra allenata da Stefano Morini ha centrato un grandioso argento grazie ad una gara d’attacco, duellando spalla a spalla con la francese Fantine Lesaffre e dovendosi arrendere alla transalpina solo nell’ultima vasca. Oro dunque per quest’ultima con il crono di 4’34″17 a precedere la veneta (4’35″05) che comunque si è fatta valere, facendo di tutto per ottenere il podio e venendo premiata. Si era chiesto una prova di carattere alla giovane classe ’99 e lei non ha deluso le attese.

Alle spalle delle due citate la coppia britannica Hannah Miley (4’35″34, terza) ed Aimee Wilmott (4’35″77, quarta) che ha provato a farsi vedere nella frazione a rana ma non trovando lo spunto desiderato nello stile libero, decisivo per l’assegnazione delle medaglie. Niente da fare invece per l’altra azzurra in vasca Carlotta Toni (4’40″18, settima) a cui, dopo un buon inizio a farfalla, sono mancate le gambe negli altri due stili, non massimizzando la sua prestazione come avrebbe voluto.













Foto: Diego Gasperoni