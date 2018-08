Nuoto, Europei 2018: Ilaria Cusinato da urlo nei 200 misti. Record italiano e finale conquistata in scioltezza

Signori e signore che Ilaria Cusinato! L’argento dei 400 misti donne era stato un segnale nella piscina di Glasgow, in questa edizione 2018 degli Europei. Oggi, la ragazza veneta ha confermato il suo ottimo stato di forma e si è permessa il lusso di migliorare il suo primato italiano nelle semifinali dei 200 misti, stabilito al Trofeo Settecolli 2018: 2’10″77 il crono della ragazza allenata da Stefano Morini (il precedente primato era di 2’10″92).

Un incedere sicuro il suo, a marcare stretto la campionessa olimpica e di tutto Katinka Hoszzu. La magiara ha provato ad allungare nella frazione a dorso ma poi ha dovuto subire il ritorno dell’azzurra grazie ad una rana estremamente convincente. Nell’ultimo 50 metri a stile libero, la classe ’99 nativa di Cittadella ha deciso di non mettere le gambe e controllare la sua avversaria, certa di aver ottenuto la qualificazione. Terzo tempo per lei nell’overall guidato dalla padrona di casa Siobhan-Marie O’Connor (2’09″98) che domani è la naturale favorita per la vittoria finale ma attenzione ad Ilaria che potrebbe davvero stupire. Niente da fare invece per Carlotta Toni (11esima con il crono di 2’14″87). Da segnalare l’ottavo tempo della campionessa d’Europa dei 400 misti Fantine Lesaffre (2’13″13), ultima delle qualificate all’atto conclusivo.













giandomenico.tiseo@oasport.it

Twitter: @Giandomatrix

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: OASport