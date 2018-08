Nuoto, Europei 2018: il programma di martedì 7 agosto e tutti gli italiani in gara. Orari e palinsesto tv

Quinta giornata di gare a Glasgow per gli Europei 2018 di nuoto in cui si disputeranno sei finali importanti in chiave azzurra. L’Italia schiera una delle sue stelle nella finale dei 1500 stile libero femminili con una Simona Quadarella che partirà da favorita per centrare il secondo oro personale della manifestazione dopo il successo negli 800. Federica Pellegrini scenderà in acqua per le batterie mattutine e per l’eventuale semifinale dei 100 stile, con l’obiettivo minimo di centrare il pass per la finale. Torna a gareggiare anche Gregorio Paltrinieri nelle batterie degli 800 per cercare di rialzarsi dopo la sconfitta subita nella sua gara prediletta a causa di problemi gastrici. Grande attesa anche per la finale dei 100 dorso femminili, in cui Margherita Panziera potrebbe puntare ad una medaglia.

Le gare saranno trasmesse in diretta tv sui canali Rai Sport ed Eurosport, oltre alle piattaforme streaming Rai Play ed Eurosport Player. OASport sarà come sempre presente con le proprie DIRETTE LIVE testuali che vi terranno compagnia nel corso delle batterie e delle finali in programma, con interventi anche dalla piscina britannica.

MARTEDÌ 7 AGOSTO

Batterie

10.00 100 stile libero (femminile): Federica Pellegrini, Laura Letrari, Giada Galizi e Erika Ferraioli

10.14 50 rana (maschile): Alessandro Pinzuti, Luca Pizzini e Fabio Scozzoli

10.25 200 misti (femminile): Ilaria Cusinato, Sara Franceschi, Anna Pirovano e Carlotta Toni

10.41 200 dorso (maschile): Matteo Restivo e Luca Mencarini

11.00 Staffetta 4×200 stile libero (femminile): quartetto da definire

11.18 800 stile libero (maschile): Domenico Acerenza e Gregorio Paltrinieri

Semifinali e finali

17.30 1500 stile libero Finale (femminile): Simona Quadarella

17.50 50 farfalla Finale (maschile)

17.55 100 dorso Finale (femminile)

18.01 200 dorso Semifinali (maschile)

18.11 100 stile libero Semifinali (femminile)

18.18 50 rana Semifinali (maschile)

18.25 200 rana Finale (femminile)

18.32 200 stile libero Finale (maschile)

18.39 200 misti Semifinali (femminile)

18.49 Staffetta 4×200 stile libero Finale (femminile)













Foto: Profilo Facebbok Simona Quadarella