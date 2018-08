Nuoto, Europei 2018: il programma di lunedì 6 agosto e tutti gli italiani in gara. Orari e palinsesto tv

Quarta giornata degli Europei 2018 di nuoto a Glasgow che prevede sei finali pomeridiane in cui l’Italia può recitare un ruolo da protagonista soprattutto nella staffetta mista mista. Al mattino tornerà in vasca Simona Quadarella, reduce dall’oro negli 800, nelle batterie della sua distanza prediletta, i 1500 metri stile libero. Grande attesa per le batterie mattutine dei 100 dorso donne per verificare l’ottima impressione destata da Silvia Scalia e Carolina Zofkova nella vasca singola, oltre ad una Margherita Panziera che punta in alto in questa gara dopo un’ottima stagione. Nelle altre gare i nuotatori azzurri reciteranno un ruolo da outsider, provando a sorprendere la concorrenza con degli exploit.

Di seguito il programma completo e tutti gli italiani in gara della quarta giornata degli Europei 2018 di nuoto a Glasgow, trasmessa in diretta tv sui canali di Rai Sport ed Eurosport oltre alle piattaforme streaming Rai Play e Eurosport Player. OASport sarà come sempre presente con le proprie DIRETTE LIVE testuali che vi terranno compagnia nel corso delle batterie e delle finali in programma, con interventi anche dalla piscina britannica.

Batterie

10:30 – 200 stile libero uomini: Filippo Megli e Matteo Ciampi

10:53 – 200 rana donne: Anna Pirovano e Francesca Fangio

11:09 – 50 farfalla uomini: Matteo Rivolta, Piero Codia e Andrea Vergani

11:22 – 100 dorso donne: Carlotta Zofkova, Silvia Scalia e Margherita Panziera

11:36 – Staffetta 4×100 mista mista: quartetto azzurro da definire

11:48 – 1500 stile libero donne: Simona Quadarella

Semifinali e finali

18:00 – 200 farfalla donne Finale

18:07 – 100 dorso uomini Finale

18:13 – 100 dorso donne Semifinali

18:21 – 200 stile libero uomini Semifinali

18:30 – 200 rana donne Semifinali

18:41 – 50 farfalla uomini Semifinali

19:02 – 200 stile libero donne Finale

19:08 – 200 rana uomini Finale

19:15 – 200 misti uomini Finale

19:22 – Staffetta 4×100 mista mista Finale