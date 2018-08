Nuoto, Europei 2018: il film della seconda giornata. Quadarella: “Volevo questo oro in questo modo!” Miressi: “Lotterò per una medaglia tutta mia”

E’ andata così in archivio una seconda giornata di gare ricca di soddisfazioni per l’Italia in vasca. Il primo oro della spedizione natatoria nostra l’ha conquistato Simona Quadarella, confermatasi su livelli altissimi e vittoriosa in maniera autoritaria. E poi la soddisfazione, mista a commozione, di Elena Di Liddo, sul podio dei 100 farfalla. Certo un pizzico d’amarezza c’è stata, pensando ad Ilaria Bianchi, “medaglia di legno” nei 100 delfino. Riviviamo le emozioni allora degli azzurri nel post gara di OASport.

Determinata e felice, la Quadarella nel post gara punta a traguardi ambiziosi, contenta di aver messo in acqua la gara di passo, non lasciando scampo alle avversarie. Un oro, con un record italiano tolto ad Alessia Filippi che vale tanto e proietta anche ai 1500 stile libero di questa rassegna.

Legato alla prestazione c’è anche Christian Minotti, il suo tecnico. Una vigilia un po’ problematica per un piccolo fastidio alla spalla, aveva reso un po’ nervosa l’atleta. L’allenatore esprime grande soddisfazione per come Simona sia riuscita a gestire la tensione in gara, comprendendo perfettamente come gareggiare.

Un bronzo che ripaga un’atleta che stentava ad esprimersi al meglio nel contesto internazionale. E’ questo il significato del risultato per Elena Di Liddo sul podio dei 100 farfalla, con un tempo considerevole anche se rivela che il suo obiettivo era il primato italiano. Sarà per un’altra volta…ma oggi va bene anche così.

Il volto dello stupore Carlotta Zofkova, dopo il pass conquistato per la finale dei 50 dorso ed il nuovo primato italiano. Una gara, non la sua preferita, su cui non pensava di poter centrare la qualificazione all’atto conclusivo. E invece…

Un quarto posto per pochi centesimi non può certo far piacere ma Ilaria Bianchi analizza con filosofia la sua prestazione nella finale dei 100 farfalla, conscia di aver dato il massimo che poteva.

Miglior tempo nelle semifinali dei 100 stile libero, reduce dal 46″99 esagerato della 4×100 stile libero, Alessandro Miressi vuole una medaglia tutta sua domani e sa che per conquistarla non ci potranno permettere distrazioni.

E’ un Luca Dotto con qualche problema fisico quello che si presenta nel post gara dei 100 stile libero, avendo ottenuto il settimo crono di ingresso in finale. Problemi di stomaco hanno condizionato le ultime 24 ore del veneto che, stringendo i denti, è riuscito ad entrare in vasca e ottenere una prestazione sufficiente. Vedremo domani cosa saprà inventarsi il campione europeo in carica.

Un quinto posto in una gara stellare può anche essere accettato. Fabio Scozzoli, nella gara che ha visto il fantasmagorico record del mondo di Adam Peaty, analizza la sua prova, puntando però alla medaglia nei 50 rana, distanza che ora come ora gli dà garanzie.

Foto: pagina facebook Simona Quadarella