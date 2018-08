Nuoto, Europei 2018, Gregorio Paltrinieri: “Sono qui per andar forte. Il lavoro in Australia mi ha migliorato”

Domani finalmente si comincia. Il Tollcross International Swimming Centre di Glasgow (Gran Bretagna) sarà teatro del primo giorno di gare del nuoto in piscina di questi Europei 2018 e la Nazionale italiana guidata dal direttore tecnico Cesare Butini vorrà farsi trovar pronta.

Una delle punte che vedremo in acqua nei prossime giornate sarà Gregorio Paltrinieri. Il campione olimpico, mondiale ed europeo dei 1500 stile libero non vede l’ora di gareggiare, commentando favorevolmente la presenza nel team tricolore di tanti volti nuovi: “La squadra è composta da 12 “matricole”, un numero importante. E’ una cosa di cui non ho memoria. Questo fa capire che nel nostro movimento c’è fermento e tutti stanno crescendo. Chiaramente la vetrina continentale può dare spazio ai giovani di fare esperienza. Siamo un bel mix ed abbiamo tutti voglia di competere per vincere e dare il massimo”.

Una stagione particolare per Greg, vissuta per alcuni mesi in Australia, in cerca di qualcosa di nuovo dopo l’ennesimo trionfo iridato a Budapest: “Ho fatto cose di cui avevo bisogno, intraprendendo strade diverse. Sono scelte che rifarei senza rimpianti e mi hanno migliorato da ogni punto di vista. Quando sono tornato mi mancavano un po’ di chilometri perché avevo maggiormente allenato i cambi di ritmo. E’ stato dunque un anno diverso ma sono qui per andar forte“, ha chiosato il carpigiano.













