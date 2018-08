Nuoto, Europei 2018: Gregorio Paltrinieri non esagera in batteria, quarto tempo. Domani sfida con Romanchuk per l’oro

Gregorio Paltrinieri meno brillante del solito nelle batterie dei 1500 metri stile libero agli Europei 2018 di nuoto in corso di svolgimento a Glasgow. Il Campione Olimpico e del Mondo era partito come il grande favorito per la conquista della medaglia d’oro ma oggi è parso poco fluido in alcuni frangenti di una gara molto tirata: il carpigiano ha chiuso al terzo posto nella sua serie con il tempo di 14:54.85, preceduto dal francese Damien Joly (14:53.52) e dal tedesco Florian Wellbrock (14:54.55) con cui ha lottato per tutta la durata della gara.

L’allievo di Stefano Morini si è sicuramente risparmiato in questa mattinata e la speranza è quella che aumenti nettamente il ritmo durante la Finale quando sarà chiamato a una durissima battaglia con l’ucraino Mykhaylo Romanchuk, ieri trionfatore de 400 metri stile libero e oggi capace di imporsi agevolmente nella prima serie in 14:53.79, terzo tempo assoluto appena davanti a Greg.

Il 23enne è comunque tra i favoriti per la conquista del titolo e per confermarsi sul trono continentale ma forse ci si aspettava qualcosina in più già a partire da questo turno preliminare. Domani Gregorio Paltrinieri dovrà dare davvero tutto per conquistare il quarto oro consecutivo su questa distanza agli Europei e conservare la tripla corona da vero dominatore delle 30 vasche.