Nuoto, Europei 2018: Federica Pellegrini torna a fare i 200 sl! La Divina cerca il colpo nella 4×200 sl mista!

Federica Pellegrini tornerà a nuotare i 200 metri stile libero a un anno dall’impresa compiuta ai Mondiali di Budapest. Non è uno scherzo: oggi pomeriggio la Divina sarà in vasca, salvo cambi di idea dell’ultimo minuto, per disputare la Finale della 4×200 mista agli Europei 2018. La nuova staffetta debutta in questa rassegna continentale e l’Italia sarà della partita visto che in mattinata è stata ottenuta la qualificazione con relativa facilità: Alessio Proietti Colonna, Matteo Ciampi, Stefania Pirozzi e Margherita Panziera hanno staccato il pass chiudendo al secondo posto nella propria batteria (7:37.50) alle spalle della Germania (7:35.16) e davanti all’Ungheria (7.44.46) mentre i migliori tempi sono arrivati dalla prima serie vinta dalla Russia (7:33.16) davanti alla Gran Bretagna (7:34.49) e all’Olanda (7:39.30).

Questa disciplina, che prevede la partecipazione di due uomini e due donne in quattro frazioni da 200 metri in stile libero, è una delle tante novità che la Federazione Internazionale sta cercando di introdurre per rendere il nuoto più spettacolare e oggi pomeriggio l’Italia andrà a caccia di una medaglia trascinata dalla Campionessa del Mondo. La Divina è pronta a incantare sulla sua distanza prediletta e cercherà di piazzare una zampata per puntare a un podio che sarebbe comunque importante, una soddisfazione da cogliere a tutti i costi. E se la gara di oggi pomeriggio fosse un viatico per il ritorno effettivo sui 200 metri dopo averli lasciati per dedicarsi alla velocità? A due anni dalle Olimpiadi di Tokyo 2020 la quasi 30enne (domani spegnerà le candeline) potrebbe davvero riabbracciare la sua disciplina preferita.













Foto: ANDREA DELBO Shutterstock.com