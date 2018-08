Nuoto, Europei 2018, Fabio Scozzoli: “Punto alla medaglia nei 50 rana e nei 100…”

Il Tollcross International Swimming Centre di Glasgow (Gran Bretagna) sarà da domani teatro di sfide in piscina roventi. La Nazionale guidata dal direttore tecnico Cesare Butini vanta una grande tradizione nella rassegna continentale ed il terzo posto nel medagliere dell’edizione 2016 a Londra (5 ori, 7 argenti e 5 bronzi nelle gare in piscina) parla chiaro.

Le aspettative non mancano per Fabio Scozzoli, sul blocchetto dei 100 rana nel day-1. Il romagnolo, tornato in auge grazie alle medaglie conquistate nei citati Europei in vasca corta, vuol confermare la sua posizione di riferimento anche nella piscina da 50 metri anche se non sarà affatto facile. Al di là dell’inarrivabile padrone di casa Adam Peaty, i russi Kirill Prigoda, Anton Chupkov e l’olandese Arno Kamminga saranno gli avversari principali. Fabio, secondo nella graduatoria degli iscritti nei 50 metri, ha l’obiettivo del podio ed è doveroso considerarlo.

“E’ l’appuntamento clou stagionale, ci sono tutti i migliori e la rana continua ad evolversi. Io sto bene, le gare in avvicinamento sono state positive. Ho avuto un piccolo problema alla spalla nel Trofeo Settecolli. Il dolore è passato anche se non sono riuscito a lavorare come avrei voluto in palestra nell’ultimo periodo ma non mi ha tolto più di tanto. Nei 100 rana oggettivamente sono meno competitivo rispetto ai 50, dove punto alla medaglia. Nelle due vasche ho come obiettivo la finale, nuotando forte. Voglio consolidare il livello raggiunto agli Assoluti di Riccione. Gli avversari, Peaty a parte, saranno i russi e Kamminga, che può nuotare sotto i 59″, un crono a cui aspiro anch’io”, ha dichiarato l’azzurro.













Foto: OASport