Nuoto, Europei 2018: Fabio Scozzoli in semifinale senza incantare. Peaty spaventoso fin dal mattino

Fuochi d’artificio fin dal mattino nella piscina di Glasgow, nella giornata di apertura degli Europei 2018 di nuoto. La sfida interna tra atleti di compagini molto forti, come Gran Bretagna e Russia, ha portato ad un livello stellare nel corso delle batterie.

Neanche a dirlo il campionissimo Adam Peaty ha ottenuto il miglior tempo di 57″89 (nuovo record dei campionati). Con la sua rana di frequenza e grande forza, il britannico è andato via rispetto a tutti nella seconda vasca. Parlavamo della sfida interna nella selezione dei padroni di casa ed è incredibile il fatto che nei primi tre posti dell’overall ci siano tre nuotatori di “Sua Maestà“: James Wilby (secondo in 59″12) e Ross Murdoch (terzo in 59″13), quest’ultimo escluso dalle semifinali. Nella specialità che parla decisamente inglese si fa vedere il russo Anton Chupkov, quarto in 59″15, mentre l’altro atleta dell’Est Kirill Prigoda è ottavo in 59″77.

Per quanto concerne gli azzurri, Fabio Scozzoli conquista l’accesso alla top16, nuotando il nono tempo in 1’00″07 e non impressionando molto nei secondi 50 metri. Lo aveva detto il romagnolo alla vigilia che si sarebbe aspettato qualcosa di meglio nella prova nell’unica vasca ma vedremo in semifinale cosa saprà fare. Bene l’altro italiano Alessandro Pinzuti (16° in 1’00″63, primato personale), niente da fare invece per Luca Pizzini (29° in 1’01″52) in una gara non adatta alle proprie caratteristiche.













Foto: Diego Gasperoni