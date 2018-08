Nuoto, Europei 2018: Fabio Scozzoli e Alessandro Miressi nella finale della 4×100 mista mista. Aprirà Margherita Panziera

Svelato il quartetto che prenderà parte alla finale della 4×100 mista mista della quarta giornata degli Europei 2018 di nuoto a Glasgow (Gran Bretagna). Dopo che al mattino a qualificare l’Italia all’atto conclusivo erano stati Matteo Restivo (dorso), Arianna Castiglioni (rana), Elena Di Liddo (farfalla) e Luca Dotto (stile libero), i tecnici hanno deciso di apportare alcune modifiche per cercare di centrare il podio.

Ebbene, spetterà a Margherita Panziera dare il via. L’atleta di Montebelluna, primatista italiana della specialità, avrà la responsabilità di aprire le danze mentre Fabio Scozzoli subentrerà nella frazione a rana: la più tecnica delle quattro e fattore discriminante nella prova. Logico puntare sull’atleta migliore. A delfino la scelta è ricaduta ancora una volta sulla Di Liddo, bronzo nei 100 farfalla, e poi la chiusura a stile libero spetterà all’oro continentale Alessandro Miressi, il quale cercherà un altro tempo mostruoso per guidare l’Italia verso la top3.

Sulla carta Russia e Gran Bretagna, per la loro profondità, appaiono imprendibili ma forse per il bronzo ci potrebbero essere delle chance. Vedremo come andrà a finire questa prova così particolare, curando con attenzione i cambi.













