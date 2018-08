Nuoto, Europei 2018: Elena Di Liddo mai così competitiva. Possibile rivelazione a Glasgow

Il conto alla rovescia sta per terminare e domani la piscina di Glasgow si animerà per la prima giornata di gare degli Europei di nuoto in cui l’Italia vorrà iniziare con il piglio giusto, in una rassegna che tradizionalmente è stata estremamente positiva.

Nelle acque britanniche tante le specialità in cui gli azzurri possono far valere le proprie qualità. Tra queste, i 100 farfalla donne saranno da osservare con particolare attenzione nel day-1. Per gli appassionati, la vedette sarà la svedese Sara Sjoestroem, pronta a dare un saggio delle sue eccezionali attitudini in questo stile e con le carte in regola per dominare la scena. Alle sue spalle, però, la lotta per gli altri gradini del podio è decisamente serrata e le italiane possono ritagliarsi uno spazio considerevole.

In particolare Elena Di Liddo vuol confermarsi in una competizione internazionale di livello e dimostrare di essere all’altezza della situazione. La classe ’93, nativa di Bisceglie, quest’anno ha compiuto dei grossi passi in avanti dal punto di vista cronometrico. I primati personali nei 50 farfalla (26″13) e nei 100 farfalla (57″38) la dicono lunga sulle prestazioni dell’italiana. Atteggiamento aggressivo e voglia di imporsi che si sono visti tutti nei recenti Giochi del Mediterraneo a Tarragona (Spagna) dove la nostra portacolori ha ottenuto un oro nelle due vasche del delfino (57″59, record dei campionati) e l’argento nei 50 metri.

A Glasgow ci si aspetta un ulteriore step da parte dell’atleta. L’azzurra è terza nella graduatoria delle iscritte, alle spalle della citata Sjoestroem e della russa Svetlana Chimrova (57″24). Un podio che potrebbe essere conquistato, dunque, migliorando il primato italiano di Ilaria Bianchi (57″27), nelle corde della nuotatrice nostrana. Bianchi che tra l’altro, insieme a Claudia Tarzia, sarà in gara per puntare al meglio possibile.

Non resta che attendere il giudizio del cronometro e vedere quali risposte riserverà.













Foto: fonte libera Elena Di Liddo