Nuoto, Europei 2018: Carlotta Zofkova firma il record italiano nei 50 dorso donne. L’azzurra stacca il biglietto per la finale

50 dorso donne decisamente turbolenti per l’Italia nelle semifinali degli Europei di nuoto 2018 a Glasgow (Gran Bretagna). Silvia Scalia in un primo momento (27″96) e poi Carlotta Zofkova, nella heat successiva, si scambiano il primato italiano e la qualificazione alla finale della specialità (ottavo tempo).

Uno qualcosa di istantaneo che ha sorriso alla Zofkova che pur peccando nei particolari di partenza e subacquea si è tolta la soddisfazione di segnare un tempo degno di nota, che vale molto pensando ai 100 dorso, sua distanza preferita. Non può avere la stessa allegria la Scalia che in pochissimo tempo si è vista tolta il pass per l’atto conclusivo ed il record nazionale.

E dunque vedremo lei domani in una gara dove la britannica Georgia Davies (27″46) e la russa Anastasiia Fesikova (27″49) si sfideranno per la conquista dell’oro, dopo che la padrona di casa aveva migliorato il primato europeo (27″21) nelle batterie del mattino.













CLICCA QUI PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE DEL NUOTO

giandomenico.tiseo@oasport.it

Twitter: @Giandomatrix

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Diego Gasperoni