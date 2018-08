Nuoto, Europei 2018: batterie 6 agosto. Simona Quadarella in scioltezza, ottima Margherita Panziera

Quarta giornata di gare, al Tollcross International Swimming Centre a Glasgow (Gran Bretagna), degli Europei 2018 di nuoto. Questa mattina si sono tenute le batterie delle specialità in piscina. Andiamo a raccontarvi i risultati del darsi in vasca.

200 stile libero uomini

Le fatiche della 4×200 stile libero maschile si fanno sentire nei ragazzi italiani, stupendi ieri con un bronzo inaspettato. Solo Filippo Megli ritroveremo, infatti, in semifinale, autore del quinto tempo nell’overall delle serie mattutine (1’48″15). Una buona prova quella dell’azzurro che, in scia al britannico James Guy (1’47″67, terzo tempo complessivo), ha gestito sapientemente lo sforzo. In vetta alla graduatoria il lituano Danas Rapšys (1’46″55), tra gli atleti attesi in questa specialità ed oro a Copenhagen negli Europei 2017 in vasca corta. Come detto, niente da fare per Matteo Ciampi (1’49″47, 22°), Mattia Zuin (1’49″72, 29°) e Stefano Di Cola (1’51″06, 46°).

200 rana donne

Centrano l’obiettivo delle qualificazione alle semifinali le nostre Francesca Fangio (2’27″77, 11esima) ed Anna Pirovano (2’29″46, 17esima ma qualificata per la regola degli scarti secondo la quale non vi possono essere più di due atlete di una nazione nelle semifinali). In vetta tanta Danimarca con Rikke Moeller Pedersen (2’25″73) a precedere la connazionale Thea Blomsterberg (2’25″98). Osservate speciali saranno anche la spagnola Jessica Vall Montero (2’26″94, sesta), la russa Vitalina Simonova (2’26″82, quarta) e la britannica Molly Renshaw (2’26″88, quinta).

50 farfalla uomini

Nella velocità pura del delfino l’ucraino Andriy Govorov, primatista del mondo della distanza, detta legge con il suo 22″90, unico ad infrangere la barriera dei 23″. Govorov però dovrà guardarsi dal padrone di casa Benjamin Proud (23″29, secondo), non disposto a fare regali e pronto a mettere la mano davanti quando conterà. Tra i migliori sedici anche Andrea Vergani, ottimo in 23″61 (12°, primato personale), e Piero Codia (23″71, 14°), primatista italiano della specialità ma maggiormente preparato negli ultimi tempi nei 100 farfalla. Eliminato invece Matteo Rivolta (39° in 24″34), non a proprio agio in questa distanza.

100 dorso donne

E’ un’ottima Margherita Panziera a mettersi in luce nelle batterie dei 100 dorso. La primatista italiana della distanza, in competizione intera con le altre azzurre Carlotta Zofkova (quinta in 1’00″07, primato personale) e Silvia Scalia (1’00″92, 16esima), sigla il miglior riscontro in 59″86 a 6 centesimi dal record nazionale. Pertanto vedremo la ragazza di Montebelluna e la Zofkova in semifinale insieme anche a Katinka Hosszu, campionessa olimpica di questa specialità fermatasi a 1’00″15 (settimo crono). Capiremo se la magiara avrà gestito al mattino o se la sua condizione, vista la separazione dal marito-allenatore Shane Tusup, sia precaria.

4×100 mista mista

Italia in finale in questa specialità così particolare che vede alternarsi stili, uomini e donne nello stesso momento. Matteo Restivo (55″14), Arianna Castiglioni (1’06″32), Elena Di Liddo (57″76) e Luca Dotto (48″51) hanno nuotato la quinta prestazione (3’47″73) nella graduatoria comandata dall’Olanda (3’45″54). Al pomeriggio è probabile che vedremo alcuni cambiamenti di formazione e quindi i valori potrebbero mutare. Da osservare con attenzione la Gran Bretagna (quarta in 3’47″44) e la Russia (terza in 3’46″45),

1500 stile libero donne

Nei 1500 stile libero donne le favorite della vigilia si studiano in vista della finale di domani e Simona Quadarella, medaglia di bronzo ai Mondiali di Budapest 2017 su questa distanza, gestisce sapientemente il suo sforzo. L’azzurra tocca la piastra della sua heat con il crono di 16’05″33 (miglior tempo delle serie). Molto facile la nuotata della romana che ha sbrigato il compitino. Alle sue spalle la tedesca Sarah Koehler (16’06″72) e l’ungherese Ajna Kesely (16’19″14) che saranno le rivali dell’italiana. Tuttavia, per la condizione messa in mostra, si ha l’impressione che la ragazza nostrana possa puntare al bis dopo l’oro degli 800 sl.













CLICCA QUI PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE DEL NUOTO

giandomenico.tiseo@oasport.it

Twitter: @Giandomatrix

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Credit La Presse