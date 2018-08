Nuoto, Europei 2018: Andrea Vergani enorme! Record italiano pazzesco nei 50 stile libero. Domani in finale si sogna

Andrea Vergani enorme al Tollcross International Swimming Centre di Glasgow, nella penultima giornata degli Europei 2018 di nuoto. L’azzurro, impegnato nella seconda semifinale dei 50 stile libero, realizza un primato italiano pauroso di 21″37 (record italiano precedente di Marco Orsi di 21″64), valso il secondo tempo dei qualificati alle spalle del britannico Benjamin Proud (21″11), autore del record dei campionati.

Una partenza ai limiti della perfezione per l’azzurro che ha vinto la sua seconda heat davanti al russo Vladimir Morozov (21″44), candidandosi apertamente ad una medaglia di prestigio per l’atto conclusivo di domani. Da tenere in considerazione il miglioramento del giovane atleta nostrano: 33 centesimi tolti al suo personale che nella gara sulla singola vasca sono un’eternità. E così, in questa manifestazione dove tanti volti nuovi si stanno mettendo in luce, è opportuno tener conto anche del velocista allenato da Gianluca Caspani. Presente nella prima semifinale anche l’altro italiano Luca Dotto che con il crono di 22″06 non va oltre il 10° posto finale.













CLICCA QUI PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE DEL NUOTO

giandomenico.tiseo@oasport.it

Twitter: @Giandomatrix

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: OASport