Nuoto, Europei 2018: Alessandro Miressi vuol stupire nella piscina di Londra nei 100 sl

Alessandro Miressi è senza dubbio, tra gli esponenti della nouvelle vague natatoria italiana, quello che ha dato le risposte migliori. Il successo in 48″36 degli Assoluti di Riccione nei 100 stile libero, a precedere il campione europeo in carica Luca Dotto, è stato un segnale che qualcosa nel Bel Paese stesse cambiando. Un qualcosa di confermato nel Trofeo Settecolli 2018 dove il giovane velocista nostrano, con il tempo di 48″25, si è avvicinato ulteriormente all’eccellenza.

Ora, il giovane torinese di Moncalieri, classe ’98, avrà negli Europei di Glasgow un palcoscenico prestigioso su cui potersi esibire. “Da quando ho vinto a Riccione, non è cambiato molto: nel senso che un po’ di fama in più ce l’ho, ma io non penso al successo. Cerco di rimanere il ragazzo che sono sempre stato: tranquillo, umile e con la testa sulle spalle“, aveva dichiarato Miressi, intervistato dalla Gazzetta dello Sport qualche settimana fa.

Nelle acque britanniche la concorrenza non mancherà. La Russia può vantare ben 4 atleti nella top10 europea stagionale guidata da Vladimir Morozov (47″75), a cui spetta il naturale ruolo del favorito, senza dimenticarci del britannico Duncan Scott che può esaltarsi nella vasca di casa. Tuttavia, Miressi è desideroso di stupire, conscio di dover migliorare ancora molto ma avendo delle buone carte da giocare.

La gestione aggressiva del 100 sl a Roma è senza dubbio un indizio che il ragazzo, dotato di un grande talento, potrebbe esplodere nell’occasione che conta maggiormente. Non resta che attendere quanto accadrà nelle prossime ore e come l’atleta saprà gestire questo appuntamento internazionale.













Foto: OASport