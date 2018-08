Nuoto, Europei 2018: Alessandro Miressi scalda i motori con una frazione da urlo nella 4×100 sl. E nella gara individuale…

Secondo alcuni è la rappresentazione di un Avatar, vista la mole imponente, ma oggi Alessandro Miressi, in quell’ultima frazione della staffetta, era una specie di motoscafo. Il quartetto della 4×100 sl ha centrato l’argento continentale a Glasgow (Gran Bretagna) alle spalle della Russia ma il ragazzo piemontese, classe ’98, ha strabiliato: 46″99, con uno stacco di 36 centesimi dal blocco, fa sognare in vista dei 100 stile libero individuali di domani.

Lo si era capito in altre competizioni che il ragazzo era in crescita e qui a Glasgow ha messo in luce forti segnali di vitalità. Un passaggio da 22″21 nei primi 50 metri ed un ritorno da 24″78 nella seconda vasca erano un qualcosa che si era visto ai tempi dei costumoni o solo dai fenomeni di questa specialità.

Il ragazzo prosegue la sua fase di crescita, senza volersi creare false illusioni. Rivaleggiare con atleti come il russo Vladimir Morozov (unico quest’anno sotto i 48″) o il padrone di casa Duncan Scott non sarà cosa facile. Ma il piglio dimostrato dall’azzurro oggi è di quello che fa ben sperare. Un approccio all’australiana: parto forte e torno forte. Nessuna remora o tatticismo, solo spingere e cercare di andare forte.

Sarà necessario questa insana voglia di aggredire l’acqua a garantire al ragazzone italico qualcosa di bello, qualcosa in cui forse non si poteva sperare. La piscina presto ci darà conferme.













Foto: OASport