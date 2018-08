Nuoto, Europei 2018: Alessandro Miressi in semifinale con scioltezza, secondo tempo sui 100 stile

Alessandro Miressi nuota con assoluta scioltezza nelle batterie dei 100 metri stile libero agli Europei 2018 di nuoto e chiude con il secondo tempo complessivo: 48.53 per l’azzurro che, dopo il roboante 46.99 stampato ieri nella sua frazione lanciata in staffetta, ha sbrigato la pratica qualificazione senza alcune problema, imponendosi nell’ultima serie davanti al francese Mehdy Metella (48.62) e all’ungherese Nandor Nemeth (48.93).

Il 19enne si presenterà in semifinale con un crono superiore soltanto al 48.38 del russo Vladislav Grinev ma ormai non ci si può più nascondere: il piemontese ha tutte le carte in regola per puntare alle medaglie, anche a quella del metallo più prezioso. Si qualifica anche Luca Dotto (49.13, quarto nella batteria di Miressi) mentre rimangono fuori Lorenzo Zazzeri (49.25, quinto nella serie con gli altri italiani) e Ivano Vendrame (49.99, ottavo nella settima batteria).