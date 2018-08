Nuoto, Europei 2018: Alessandro Miressi continua a stupire! E’ in finale nei 100 sl col miglior tempo!

Alessandro Miressi continua splendere agli Europei di nuoto 2018 in corso di svolgimento a Glasgow. Dopo una strabiliante frazione disputata ieri nella staffetta 4×100, con un formidabile crono lanciato di 46″99, oggi il 19enne torinese ha affrontato con grande autorità il percorso dei 100 sl individuali.

Dopo il secondo tempo fatto segnare nelle batterie del mattino, l’azzurro ha fatto addirittura meglio in semifinale, nella quale ha realizzato il miglior crono assoluto in 48″11, record personale.

Dopo un buon passaggio ai 50 metri in 23″35, secondo solo alle spalle del connazionale Luca Dotto (23″01), l’astro nascente del nuoto azzurro ha messo letteralmente il turbo nella vasca di ritorno. Una progressione che lo ha portato a contenere con apparente facilità il ritorno del francese Mehdy Metella (48″31), grande favorito della vigilia e medaglia di bronzo ai Mondiali dello scorso anno. In finale anche Luca Dotto, settimo in 48″66.

Per quanto visto oggi, la corsa all’oro sembra riguardare Miressi e Metella. Da un lato la sfrontatezza del giovane italiano che migliora gara dopo gara, dall’altra l’esperienza di una vecchia volpe che sa come si nuota una finale importante. Di sicuro il nostro portacolori si trova dinanzi al primo bivio della carriera: se gestirà la pressione con personalità, allora il Bel Paese potrà fregiarsi di aver scoperto un nuovo campione.