Nuoto di fondo, Europei 2018: programma, orari e tv di giovedì 9 agosto. Tutti gli azzurri in gara

Oggi nel lago di Loch Lomond, all’interno del parco nazionale a Glasgow (Gran Bretagna), seconda giornata di gare degli Europei 2018 di nuoto di fondo. Come al solito, ci sono grandi attese per l’Italia in questa specialità. Il gruppo azzurro è intenzionato a far valere il proprio status di Nazionale di riferimento nell’evento clou del 2018, dopo il bronzo di ieri di Rachele Bruni nella 5 km.

Oggi in programma la 10 km femminile e maschile. Nella gara riservata alle donne vedremo Arianna Bridi, Rachele Bruni e Giulia Gabbrielleschi mentre in quella maschile Matteo Furlan, Simone Ruffini e Mario Sanzullo difenderanno i colori del Bel Paese. Una prova in cui bisognerà avere resistenza ma anche brillantezza nel saper leggere le situazioni in fretta ed agire di conseguenza.

Programma, orari e tv di giovedì 9 agosto. Tutti gli azzurri in gara

Di seguito il programma completo degli Europei 2018 della seconda giornata del nuoto di fondo, gara coperta dai canali di RaiSport ed Eurosport mentre OASport sarà come sempre presente con le proprie DIRETTE LIVE testuali.

GIOVEDI’ 9 AGOSTO

Ore 10:30 – Nuoto di fondo, 10 km femminili FINALE: ARIANNA BRIDI, RACHELE BRUNI, GIULIA GABRIELLESCHI

Ore 12:00 – Nuoto di fondo, 5 km maschili FINALE: SIMONE RUFFINI, MATTEO FURLAN, MARIO SANZULLO













Foto: pagina facebook Rachele Bruni