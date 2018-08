Nuoto di fondo, Europei 2018: l’Italia va a caccia del podio nel team event. Olanda e Francia favorite

Domani nel lago di Loch Lomond, all’interno del parco nazionale a Glasgow (Gran Bretagna), terza gara del programma degli Europei 2018 di nuoto di fondo. Dopo i successi della cinque e dieci chilometri firmati dalla olandese Sharon van Rouwendaal e gli ori di Kristóf Rasovszky di Ferry Weertman tra gli uomini, i “caimani” delle acque libere si esibiranno nel Team Event, una prova di squadra nella quale due ragazze e due ragazzi si cimenteranno nel tentativo di massimizzare la loro prestazione ed ottenere il tempo migliore.

Le favorite in questa prova dovrebbero essere Olanda e Francia. Gli orange, con i due campioni olimpici ed europei in carica della 10 km hanno tutto per far loro questa gara, sfruttando le loro due grandi individualità e potendo contare su Esmee Vermeulen e Pepijn Maxime Smits competitivi per contribuire alla causa. Attenzione però ai francesi che sul versante maschile hanno due atleti di primo livello: Marc-Antoine Olivier (oro nella 5 km iridata di Budapest e bronzo olimpico nella 10 km) e Logan Fontaine, bronzo continentale qui a Glasgow. I transalpini inoltre sono campioni iridati della specialità anche se nella rassegna mondiale c’era anche Aurelie Muller, tra le ragazze, qui invece assente. Spetterà a Oceane Cassignol e a Lara Grangeon non far sentire la mancanza della campionessa d’Oltralpe.

In casa Italia le aspettative sono quelle di provare a centrare il podio. Martina De Memme, Matteo Furlan, Giulia Gabbrielleschi e Mario Sanzullo comporranno un quartetto che dovrà esprimere in acqua il 100% per centrare l’obiettivo. Furlan nella 10 km è stato sesto, il migliore, mentre la Gabbrielleschi si è tolta la soddisfazione di prendersi un argento continentale di tutto rispetto alle spalle della van Rouwendaal. Gli azzurri, dunque, proveranno ad essere nella top3 come 12 mesi fa ai Mondali quando arrivò uno stupendo bronzo alle spalle di Francia e Stati Uniti, grazie ad un Federico Vanelli sontuoso.













Foto: OASport