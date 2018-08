Nuoto: Alessandro Miressi, il Gigante buono che vuol stupire nei 100 sl ai Mondiali e alle Olimpiadi di Tokyo 2020

47″92: è con questo tempo che Alessandro Miressi ha estasiato tutti al Foro Italico di Roma, nella sua ultima gara al Campionato Italiano di Categoria 2018, prima di andare in vacanza in Sardegna. Il campione europeo dei 100 stile libero ha così concluso in bellezza una stagione da urlo che lo ha visto vincere l’oro continentale a Glasgow nella gara regina ed ottenere poi il primato italiano citato. Un miglioramento sostanziale per il 19enne di Moncalieri che con impegno e dedizione ha raggiunto traguardi importanti che gli hanno consentito di entrare nella top3 mondiale del 2018 nei 100 sl.

Un miglioramento sostanziale rappresentato dal 48″51 (prima frazione nella staffetta 4×100 stile libero mista ai Mondiali 2017 di Budapest) con cui aveva concluso la stagione corsa. Step by step il piemontese, aiutato dal bravo Antonio Satta (il suo tecnico), ha costruito il proprio cento, cercando di migliorare partenza e virata. Nel suo primo anno in cui ha potuto intensificare gli allenamenti, avendo concluso la scuola 12 mesi fa, Alessandro ha saputo togliersi tante soddisfazioni, imponendosi come il velocista italiano/europeo migliore, mettendo in soffitta i migliori crono di Luca Dotto e di Filippo Magnini.

Un fisico pazzesco quello del classe ’98: 202 centimetri di pura potenza ancora da plasmare a dovere. Il lavoro fatto in palestra si vede e i risultati gli stanno dando ragione. L’obiettivo però è quello di andare oltre. E’ uno che vive alla giornata il velocista azzurro, senza volersi porre traguardi a lungo termine. La decisione nel biennio olimpico, infatti, è stata già presa: dar continuità al lavoro con Satta per arrivare ai Mondiali 2019 a Gwangju, in Corea del Sud, e alle Olimpiadi di Tokyo 2020 pronto per sfidare i migliori ed ambire al podio a Cinque Cerchi.

Le possibilità ci sono, parlando di un atleta con ancora tanti margini di miglioramento nei particolari citati precedentemente. L’età è dalla sua e non resta che dimostrarlo, come del resto ha sempre fatto il giovane torinese.













Foto: OASport